衆議院選挙の投開票を来月8日に控え、NNNと読売新聞社は共同で、公示直後の情勢調査を行いました。

県内3つの選挙区では、1区で「国民民主党」、2区と3区では「自民党」の候補者がそれぞれリ―ドしています。

情勢調査は、NNNと読売新聞社が28日までの2日間、電話とインターネットで行いました。

【長崎1区】 旧外海町と旧琴海町を含む 長崎市全域

届け出順に「共産党」「参政党」「自民党 」「日本維新の会」「国民民主党」から、あわせて5人が立候補している長崎1区。

有権者数は、2年前の前回から4600人あまり少ない、33万949人となっています。

国民の西岡 秀子候補が優位に立ち、自民の浅田 眞澄美候補が追う展開です。

西岡候補は、国民支持層の9割、中道支持層の6割を固め、無党派層の3割に浸透。

自民支持層の2割、維新支持層の3割弱にも食い込んでいます。

年代別では、30代、60代と70歳以上の約4割が支持しています。

浅田候補は、自民支持層の6割近く、維新支持層の1割強を固めていますが、無党派層の支持は1割にとどまっています。

年代別では、70歳以上の3割強から支持を得ています。

維新の山田 博司候補、

共産の内田 隆英候補、

参政の松石 宗平候補は、いずれも伸び悩んでいます。

【長崎2区】諫早市・大村市・島原半島・壱岐市・対馬市・西彼2町

続いて2区は、「中道改革連合」「参政党」「自民党」の三つどもえの戦いです。

有権者数は、前回より4200人あまり少ない39万3095人となっています。

2区では、自民の加藤 竜祥候補が大きくリードしていて、中道の山田 勝彦候補が追う展開となっています。

加藤候補は自民支持層の8割近く、維新支持層の4割を固めたほか、国民支持層の3割に食い込んでいます。

農林水産業、自営業の5割あまりに浸透。

また年代別では、30代以上の支持がいずれも4割近くあり、山田候補を上回っています。

山田候補は中道支持層の9割近く、共産支持層の5割強に浸透しています。

しかし 国民支持層は、2割あまりにとどまっています。

年齢別では70歳以上の4割。

職業別では、無職の4割に浸透しています。

一方、参政の髙木 聡子候補は、広がりを欠いています。

【長崎3区】県北地域・五島列島・東彼3町

3区は、「自民党」「中道改革連合」のあわせて2人が立候補。

一騎打ちの構図です。

有権者数は、前回から6600人あまり減って、33万9880人となっています。

3区は自民の金子 容三候補が、中道の田粼 耕太候補を大きく引き離しています。

金子候補は自民支持層の8割に加え国民、参政支持層の4割近く、公明支持層の2割弱からも支持を得ています。

年代別では、60代と70歳以上の約5割に浸透。

職業別では、農林水産業の7割、自営業の5割強の支持を固めています。

田粼候補は中道支持層の8割あまりを固め、社民支持層の7割強と、共産支持層の3割も取り込んでいます。

年代別では、70歳以上の3割弱に浸透していますが、他の年代で広がりを欠いています。

「比例代表」では、県内全体で自民が3割あまりを占め、中道が1割強、国民が約1割で、維新、参政と続きました。

今回の調査では、いずれの選挙区でも約3割の回答者が投票する候補者をあげておらず、今後は情勢が変化する可能性もあります。

投票は、県知事選挙と同じ来月8日に行われ、即日開票されます。