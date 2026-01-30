¡Ú¥Ð¥¹¥±¡ÛB¥ê¡¼¥°½é¤Î¥É¥é¥Õ¥È³«ºÅ¡¡Á´ÂÎ1°Ì¤ÏÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¼Ô¥Î¡¼¥¶¥ó¥³¥í¥é¥ÉÂçSF¡¦»³ùõ°ì¾Ä¡¡·×11¿Í¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤â»ØÌ¾0¥¯¥é¥Ö¤âÂ³½Ð
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¡¢Æ±¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤ò³«ºÅ¡£1½äÌÜ¤«¤é3½äÌÜ¤Þ¤Ç¤Î»ØÌ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç·×11Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡£Á´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º½ÂÃ«¤¬¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»³粼°ì¾ÄÁª¼ê¡Ê¥Î¡¼¥¶¥ó¥³¥í¥é¥ÉÂç³Ø¡¦SF¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ï°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤¬ÀÖ´Ö¸¿ÍÁª¼ê¡ÊÅì³¤Âç³Ø¡¦SG¡Ë¤òÁª¤Ó¡¢3°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò»ý¤ÄÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÏÉÔ»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·»ØÌ¾¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
4°Ì¤Ï¿·°æ³Ú¿ÍÁª¼ê¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡¦SG/SF¡Ë¤Ç¡¢²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¤¬»ØÌ¾¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤¬6°Ì¤Ç´ä²¼½ÚÊ¿Áª¼ê¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡¦PG¡Ë¡¢½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬8°Ì¤Ç´ä²°ÍêÁª¼ê¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡¦PG¡Ë¡¢¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤¬13°Ì¤Ç¾¾ÌîÍÚÌïÁª¼ê¡ÊÀì½¤Âç³Ø¡¦PG/SG¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2½äÌÜ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë2¿Í¡¢3½äÌÜ¤Ç¤Ï3¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹ç·×11¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ä¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ê¤É13¥Á¡¼¥à¤¬ÉÔ»²²Ã¤ä»ØÌ¾²óÈò¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¿Í¤â»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¦¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾°ìÍ÷
¡ü1½äÌÜ
1°Ì SR½ÂÃ« »³粼°ì¾Ä(¥Î¡¼¥¶¥ó¥³¥í¥é¥ÉÂç³Ø¡¦SF)
2°Ì °ñ¾ë ÀÖ´Ö¸¿Í(Åì³¤Âç³Ø¡¦SG)
4°Ì ²£ÉÍBC ¿·°æ³Ú¿Í(ÆüËÜÂç³Ø¡¦SG/SF)
6°Ì Ä¹ºê ´ä²¼½ÚÊ¿(ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦PG)
8°Ì ½©ÅÄ ´ä²°Íê(Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦PG)
13°Ì ¹Åç ¾¾ÌîÍÚÌï(Àì½¤Âç³Ø¡¦PG/SG)
¡ü2½äÌÜ
3°Ì µþÅÔ À¾Éô½¨ÇÏ(ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡¦SG/SF)
8°Ì ¼¢²ì ÅÄÃæÎ®²Å½£(ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¦SF/PF)
¡ü3½äÌÜ
2°Ì ½©ÅÄ ËÙÅÄ¾°½¨(Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¦SG)
4°Ì ÉÙ»³ ÀôÅÐæÆ(ÆüËÜÂç³Ø¡¦SG)
6°Ì º´²ì ÉðÉÙÉöÂÀ(Åì³¤Âç³Ø¶å½£¡¦PG)