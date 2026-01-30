“2つの庭”で風が吹き抜ける開放的な住まい『渡辺篤史の建もの探訪』
俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜 前4：25）1月31日放送に放送される。今回訪れたのは、千葉県柏市に建つ森島邸。「2つの庭で風が吹き抜ける家」をテーマに、開放感とプライバシーを両立した住まいを紹介する。
【写真】LDKの一部は吹き抜け＝千葉県柏市･森島邸
前面道路から大きく後退して配置された建物は、正面に設けられたエキスパンドメタルのスクリーンが印象的。外部からの視線を遮りながらも、光と風を取り込む工夫が施されている。左手のアプローチは花壇の間を蛇行するように進み、住まいへと導く。
最初に広がるのは、シンボルツリーを配したタイル敷きの前庭。折れ戸を全開にすることで屋内と一体となり、スクリーン越しの柔らかな光が心地よい空間を生み出す。さらにLDKを挟んだ反対側には、ウッドデッキ張りの裏庭が設けられ、家の中から2つの庭を望める構成となっている。
奥行き9.5メートルのLDKは、南北の庭に挟まれた開放的な空間。特に南側は吹き抜けとすることで、より一層の広がりを感じさせる。キッチンは作業効率の高いニ型を採用し、その正面にはガラス越しの書斎を配置。独立性を保ちながらも、家族とのつながりを感じられる設計だ。
書斎の隣には和室があり、低い窓から北庭を眺められる落ち着いた雰囲気に。2階に上がると、1階とは異なる静けさを持つ2つ目の書斎が迎える。浴室には前庭の樹木を望む窓が設けられ、日常の中で自然を感じられる空間となっている。
子ども部屋は、次女と三女が将来分割できるよう左右対称の造りに。長女の個室とはロフトでつながり、家族の気配を感じられる工夫も見どころだ。
2つの庭を介して風と光が巡る森島邸。番組では、暮らしやすさとデザイン性を両立した住まいの魅力を、渡辺篤史の軽快な案内とともに伝える。
竣工：2023年8月
敷地面積：188.4平方メートル（57.0坪）
建築面積：80.9平方メートル（24.5坪）
延床面積：147.1平方メートル（44.5坪）
構造：木造在来工法
設計：大塚泰子／ノアノア空間工房
