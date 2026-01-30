Xゲームズ・アスペン大会スノボ・ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪代表の女子スノーボーダーの大技が世界のファンを驚かせている。SNSは「スノボの歴史を創る為に生まれたのかな？」「空前絶後!!」などファンから多くのコメントが寄せられている。

スノーボーダーは21歳の村瀬心椛（ここも）。現地時間24日に行われたXゲームズ・アスペン大会のビッグエアの2回目。縦3回転、横4回転半の大技「バックサイドトリプルコーク1620」を決めた。女子では実戦で世界初成功。96.66点をマークし、世界のトッププロが集うXゲームズで2大会ぶり3度目の優勝を果たした。

村瀬は自身のインスタグラムに「これまで13歳のB1260（横3回転半）から、19歳のB1440（横4回転）、そして今年21歳になってのB1620（横4回転半）を、この大きな舞台Xで最初にトライして歴史に名を刻める。これを成し遂げた事は今でも信じられない。挑戦し続ける事は本当にガチで難しい。けど、成功したら堪らなく楽しいし、やめられない。まだまだ私は諦めない。これからも自分の心と打ち勝っていく。そんな選手でありたい」と思いをつづった。

SNSはファンの感動コメントであふれかえった。

「ほんとうにほんとうにおめでとう鳥肌たった」

「スノボの歴史を創る為に生まれたのかな？成功した後に泣いたのを見てこっちも泣いた 本当におめでとう」

「ココモさんの勇気を持って空に飛びだす姿に感動」

「ビタ着、ヤバーー」

「いやいやいや……かっこよすぎ」

「凄い!! 空前絶後!!」

ミラノ・コルティナ五輪にはビッグエアとスロープスタイルの2種目で出場する。22年北京五輪ではビッグエアで銅メダル、スロープスタイルは10位だった。



（THE ANSWER編集部）