Appleが次期「iPhone Air」に向けて、大幅に薄型化された「Face ID」を開発していると報じられています。

リークアカウントのInstant Digitalによれば、次期iPhone Airでは超薄型のFace ID部品を搭載することで、既存のシングルカメラに加えて超広角カメラを搭載する余地が生まれるとのこと。カメラが1つしかないことは、iPhone Airの大きな不満点の1つです。

iPhone Airのカメラはバッテリーのスペースを最大化するために特殊な構造になっており、もう1つのカメラを収めるには内部構造の大幅な再設計が必要になります。

中国リーカーのDigital Chat Stationは、アップルが次期iPhone Airの超薄型化と軽量化に注力していると以前に述べていました。

さらに、次期iPhone Airの超薄型Face IDはいずれMacBookに搭載される可能性があるそう。Face IDの部品が小さくなれば、「折りたたみiPhone」の将来のバージョンに搭載できるかもしれません。

超薄い本体を実現するために、挑戦的な設計を取り入れたiPhone Air。次期モデルが成功するには、内部の進化が不可欠です。

Source: Instant Digital / Weibo via MacRumors

