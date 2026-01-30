Hey! Say! JUMP山田涼介＆チョコプラMC「たぬきときつね」第2弾放送決定 timelesz原嘉孝ら芸能人が対決
【モデルプレス＝2026/01/30】Hey! Say! JUMPの山田涼介とお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「たぬきときつね」が、2月6日19時より放送される。
【写真】32歳人気アイドル「ビジュ天才」レアヘアの“反抗期”ショット
人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決。芸能界屈指のたぬき顔・山田と、きつね顔・チョコプラ長田がリーダー。ダマしダマされ…勝つのはどっちだ。
単純明快だが、思わずダマされてしまう。そんないじわるゲームに挑戦するのは、化かし合いならお手の物…芸能界を代表するたぬき軍ときつね軍。第2弾となる今回はゴールデンで対決する。
だましの森の仙人（チョコプラ松尾）が用意した、引っ掛け要素満載のゲーム。ダマされずに勝つのは、たぬき軍か、それともきつね軍か。（modelpress編集部）
長田：今回はあれですよね、6時間スペシャルですよね？
山田：確かに収録時間はそれぐらい長かったけど楽しかった。
長田：マジで。めっちゃやりましたよ、新しいゲームもね。
山田：新しいゲームも含めて、さらに家族で楽しんでいただけるゲームができたんじゃないかなって思いますけど。
松尾：山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ。
山田：そうですね（笑）
長田：でも戦略とかがやっぱすごいから。
山田：そうですね。
松尾：そういうゲームは強い。
長田：こっから新しいカードゲームとかいろんなゲーム出るんじゃないかぐらいに白熱しましたけど、
松尾：みんなでやってもらいたいですね。
長田：最後のゲームは、架空のことわざで相手チームを騙すみたいなやつとかは、俺らのネタをやってんのかなぐらい。
山田：うますぎました。 自然すぎた。
長田：もっとやりたいなっていうのはありました。
山田：あのカードをもう出して欲しいぐらい。 あれもう家で友達とやりたいもん。それくらい面白い。
松尾：みんなが真似できるゲームがふんだんに入ってます。
＜たぬき軍＞
山田涼介※リーダー
朝日奈央
いとうあさこ
ウルフアロン
川本笑瑠（CUTIE STREET）
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
志田彩良
長谷川雅紀（錦鯉）
＜きつね軍＞
長田庄平（チョコレートプラネット）※リーダー
池田美優
中島ひとみ
長谷川忍（シソンヌ）
原嘉孝（timelesz）
増田彩乃（CUTIE STREET）
みなみかわ
横澤夏子
だましの森の仙人
松尾駿（チョコレートプラネット）
ナレーター
宝鐘マリン
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳人気アイドル「ビジュ天才」レアヘアの“反抗期”ショット
◆山田涼介＆チョコプラMC「たぬきときつね」放送決定
人気芸能人がたぬきときつねに化けてゲーム対決。芸能界屈指のたぬき顔・山田と、きつね顔・チョコプラ長田がリーダー。ダマしダマされ…勝つのはどっちだ。
だましの森の仙人（チョコプラ松尾）が用意した、引っ掛け要素満載のゲーム。ダマされずに勝つのは、たぬき軍か、それともきつね軍か。（modelpress編集部）
◆コメント
長田：今回はあれですよね、6時間スペシャルですよね？
山田：確かに収録時間はそれぐらい長かったけど楽しかった。
長田：マジで。めっちゃやりましたよ、新しいゲームもね。
山田：新しいゲームも含めて、さらに家族で楽しんでいただけるゲームができたんじゃないかなって思いますけど。
松尾：山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ。
山田：そうですね（笑）
長田：でも戦略とかがやっぱすごいから。
山田：そうですね。
松尾：そういうゲームは強い。
長田：こっから新しいカードゲームとかいろんなゲーム出るんじゃないかぐらいに白熱しましたけど、
松尾：みんなでやってもらいたいですね。
長田：最後のゲームは、架空のことわざで相手チームを騙すみたいなやつとかは、俺らのネタをやってんのかなぐらい。
山田：うますぎました。 自然すぎた。
長田：もっとやりたいなっていうのはありました。
山田：あのカードをもう出して欲しいぐらい。 あれもう家で友達とやりたいもん。それくらい面白い。
松尾：みんなが真似できるゲームがふんだんに入ってます。
◆出演者
＜たぬき軍＞
山田涼介※リーダー
朝日奈央
いとうあさこ
ウルフアロン
川本笑瑠（CUTIE STREET）
小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
志田彩良
長谷川雅紀（錦鯉）
＜きつね軍＞
長田庄平（チョコレートプラネット）※リーダー
池田美優
中島ひとみ
長谷川忍（シソンヌ）
原嘉孝（timelesz）
増田彩乃（CUTIE STREET）
みなみかわ
横澤夏子
だましの森の仙人
松尾駿（チョコレートプラネット）
ナレーター
宝鐘マリン
【Not Sponsored 記事】