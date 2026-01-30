30日放送「Mステ」ミセス、フェーズ3開幕後初登場 SixTONES・ちゃんみな・Mr.Childrenら豪華集結
【モデルプレス＝2026/01/30】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、１月30日よる9時より放送。Mrs. GREEN APPLE、ちゃんみな、Mr.Children、SixTONESらが出演する。
【写真】ミセス、高さ20m“バベルの塔”出現の圧巻演出
Mrs. GREEN APPLEがフェーズ3開幕後、初出演。TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマであり、フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」を披露する。「lulu.はミクロでマクロ。小さいけど壮大で、寂しいけど温かい、そんな楽曲です。フェーズ3一発目のMステ、張り切って歌わせていただきます」と意気込みを語った大森元貴。若井滉斗は「イントロやAメロのミニマムさと、サビの壮大に拓けるサウンドの対比に注目していただけたら嬉しいです」、藤澤涼架も「自分の魂の起源を感じるような壮大さと、身近にあるものに対しての愛と儚さも感じるような楽曲になっています」と、楽曲について明かした。
フェーズ3開幕後、初となる出演に「2026年Mステ初め。今年もよろしくお願いいたします！という想いと共に、全力でパフォーマンスさせていただきます」と意気込んだ若井。今年もさらに勢いを増していくMrs. GREEN APPLEから目が離せない。
2年ぶりの出演となるちゃんみなは1月に配信リリース、TVアニメ「推しの子」第3期オープニング主題歌の「TEST ME」をテレビ初披露。今回のステージについて、「普段、自分のライブでバンド背負ってステージに立つのですが、そのバックバンドの魅力が伝わるライブになるのではないかなと思います。バンドサウンドにもとてもこだわっています」とちゃんみな。「歌声重視で考えたステージングなので、そこに注目していただきたいです」と呼びかけている。
ほかにも、Mr.Childrenが4年ぶりに「Mステ」出演。日曜劇場『リブート』主題歌の「Again」を披露する。Saucy Dogは昨年12月リリースの9th Mini Album「カレーライス」収録曲の「まっさら」をテレビ初披露。デビュー6周年を迎えたSixTONESは、森本慎太郎主演ドラマの主題歌だった「こっから」と、ジェシー主演映画の主題歌「バリア」を披露する。さらに、デビュー6周年を記念して、ジュニア時代やデビュー当時の秘蔵映像も公開。東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンドの「崖っぷちルビー」のパフォーマンスもある。（modelpress編集部）
◆ミセス「Mステ」フェーズ3開幕後初出演
◆ちゃんみな・Mr.Children・SixTONESら出演
