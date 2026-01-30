飼い主さんにお願いされた猫ちゃんのまさかの行動が反響を呼んでいます。話題の投稿は40万回以上表示され、2万6000件を超えるいいねを獲得していました。

【動画：猫に『1階にあるおもちゃ持ってきてくれる？』と言ってみたら…飼い主驚愕の『まさかの展開』】

飼い主さんもびっくり！

Xアカウント「ラムキンのもやし君」に投稿されたのは、とても賢い猫ちゃん。飼い主さんは猫のミルちゃんに「1階にあるおもちゃ持ってきてくれる？」と伝えたのだそう。

「まさかね…」と思いながら待っていると、なんとミルちゃんがおもちゃをくわえて持ってきてくれたそうです。猫は飼い主さんの言葉をある程度覚えると言われていますが、ミルちゃんは「1階にある」という言葉もわかっています。飼い主さんも「うちの子天才すぎる」とコメントしていました。

ミルちゃんの言葉の理解は、このときだけではなかったようです。飼い主さんが「ヨシ、猫カフェ行ってこよ！」と独り言を言ったら、ミルちゃんが飼い主さんの目の前でくつろぎ始めたのだそう。

飼い主さんはミルちゃんの行動を見て出かけるのをやめたといいます。普段の会話もすべて理解できているのかもしれない、賢いミルちゃんでした。

ミルちゃんの知能に驚愕する声

おもちゃを運んできたミルちゃんを見たXユーザーたちからは「猫って、人間の言葉がわかってる？と思う事が多々あると思います。とっても賢いお利口さんですね！！！」「ミルちゃん賢すぎますね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ラムキンのもやし君」では、ミルちゃんと弟猫のもやしくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ラムキンのもやし君」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。