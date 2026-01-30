《新作》ポムポムキターーーーッ♡【マクドナルド】の「ハッピーセット」が可愛すぎる

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」は、子ども向けのおもちゃ付きセットだと思っている方もいるかもしれませんが、実は大人も欲しくなってしまうようなおまけが続々と登場しています。今回は、1/16よりスタートした「ポムポムプリン」のおもちゃをピックアップ。第2弾は1/23～、第3弾は1/30～なのでしっかりチェックしてお見逃しなく！

第1弾のおもちゃは3種類！

1/16～スタートした第1弾のおもちゃは全3種類。ティーポット型の小物入れ・えんぴつキャップなどかわいらしいアイテムがそろっています。@ftn_picsレポーターHaruさんも「全部欲しーーーッ！！」と大絶賛。1/23～の第2弾では、メモスタンド・ベレー帽型じょうぎなどおもちゃの種類が変わりますが1/30～の第3弾では、第1弾・第2弾両方のおもちゃがGETできます。第1弾に間に合わなくても、まだチャンスがありそうです！

思わず笑顔になっちゃう「えんぴつキャップ」

第1弾のイチオシおもちゃは、こちらの「耳がパタパタ えんぴつキャップ」です。レポーターHaruさんいわく「底に鉛筆を刺すと、耳がぴょこぴょこと動く」のだそう。パタパタ動く耳ももちろんかわいいのですが、ぎゅっと目をつむったプリンくんの表情もかわいくてたまりません。Haruさんも「ずっと愛でたくなる可愛さ」とお気に入りのご様子。ほかのおもちゃも「眺めているだけで癒される」とのことなので、ぜひチェックしてみてください。ハッピーセット®は\510（税込）から購入できます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A