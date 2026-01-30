º£Æü30Æü¡¡ÅìËÌ¡Á¶áµ¦ËÌÉô¤ÇÃ»»þ´Ö¤ËÀÑÀãµÞÁý¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¡¡ÀãÊø¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ
º£Æü30Æü(¶â)¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹¤¯Àã¤Ç¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¡¢¶áµ¦ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ç¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀãÊø¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤â¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìËÌ¡Á¶áµ¦ËÌÉô¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¤Ë·Ù²ü
º£Æü30Æü(¶â)¤â¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿¹»Ô¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀãÊø¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±è´ßÉô¤Ï¿áÀã¤Ë¤è¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î°²½¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÎ¦Éô¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³±è¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤âÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½üÀã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾Ý¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤â¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤ÈÅì³¤¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ºòÌë(29Æü)¤«¤é¤ÎÀã¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©¤ä»°½Å¸©¤Ç¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤âÀã¤ä±«¤ÇÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÅß¤ÎÁõÈ÷¤Ç¡¢µÞ¥Ï¥ó¥É¥ë¤äµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÈò¤±¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶áµ¦ËÌÉô¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤â¡¢Ãëº¢¤Þ¤Ç¤ÏÀã±À¤ÎÎ®¤ì¹þ¤à½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢Àã¤¬¤ä¤ó¤Ç¤â¡¢Æü±¢¤ÎÆ»Ï©¤ä¶¶¤Î¾å¤Ê¤É¡¢Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î»³±¢¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢»³±è¤¤¤ÇÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³ÍÛ¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Í¹ñ¤ä¶å½£¡¢²Æì¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ
¤¢¤¹31Æü(ÅÚ)6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤½ê¤Ç¡¢
ËÌÎ¦¡¡70¥»¥ó¥Á
ÅìËÌ¡¡50¥»¥ó¥Á
¶áµ¦¡¡40¥»¥ó¥Á
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÉÃÏÅª¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤ÎÂçÀã¤ÇÃí°Õ¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ Æ»Ï©¤Î½üÀã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ö¤Î¡ÖÂç½ÂÂÚ¡×¤ä¡ÖÎ©¤Á±ýÀ¸¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¹ñÆ»¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Éüµì¤Þ¤ÇÄ¹»þ´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀãÆ»¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½üÀãÍÑ¤Î¥¹¥³¥Ã¥×¤äËÉ´¨Ãå¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤ò¼ÖÆâ¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ ¡Ö²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²°º¬¤ËÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¤È¡¢Àã¤Î½Å¤ß¤Ç°ìµ¤¤ËÀã¤¬³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸®Àè¤Çºî¶È¤¹¤ëºÝ¤ÏÆ¬¾å¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ Æ»Ï©¤ÎÂ¦¹Â¤Ê¤É¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿å¤Ï¤±¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡ÖÆ»Ï©¤¬´§¿å¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀã¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¤«¤é¤Î¿å¤¬Æ»Ï©¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«Îó¼Ö¤Î¥À¥¤¥ä¤¬ÂçÉý¤ËÍð¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·×²è±¿µÙ¤Ê¤É¤¬»öÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü30Æü(¶â)¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï0¡îÁ°¸å¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌÎ¦¤Ï2¡îÁ°¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤ËËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¡¢´¨¤µÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£