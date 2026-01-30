¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¡©¡×¡¡µ¡Æ°Ââ¤ËÁõ¹Ã¼Ö¤â¡Ä¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬¾×·â¡Ö¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¤«¡×
Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡§ÎëÌÚÎ´¹Ô¡ÊUNBRANDED WOLVES SOCCER SCHOOLÂåÉ½¡ËÂè5²ó
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÎ´¹Ô¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ø¤È°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê½¸ÃÄ¤«¤é¤Î»É·ã¤ä¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ÆÀÆñ¤¤·Ð¸³¤Î¿ô¡¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´8²ó¤Î5²óÌÜ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¸µ¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥Õ¥ë¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚÎ´¹Ô¤Ï5Ç¯¶á¤¯¥ª¥Õ¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¡¢¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç1¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¿´¿È¤È¤â¤Ë¥¿¥Õ¤ÊÈà¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ÈèÏ«¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¤ËµÙ¤Þ¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤ÎÇ¯¤ËÆþ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈè¤ì¤ÇÈ´¤±³Ì¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤Ï´Ä¶¼«ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡2006Ç¯1·î¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡ÊÅö»þ¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¡¦¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤¢¤Î¥É¥é¥¬¥ó¡¦¥¹¥È¥¤¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬½êÂ°¤·¤¿Åì²¤¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¡£°ÜÀÒ¤È»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅöÍîÀþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥É¥¤¥Ä¹Ô¤¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£2004Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤«¤é´°Á´¤Ë±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È´¤±³Ì¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÇÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤½¸ÃÄ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤Û¤ÜÂåÉ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤¬½êÂ°¤·¤¿¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢Éé¤±¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤¬¶»¤Î±ü¤ÇºÆ¤Ó¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥é¥É¥Ë¥Ä¥¤È¤Î¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Ï2¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤È¤ÎÅ·²¦»³¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ö»×¤¤½Ð¤È¸À¤¨¤Ð¡¢4·î¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¡¦¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤È¤ÎÅ·²¦»³¤À¤È¤¤¤¦¡£±Ê±ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¥Õ¡¼¥ê¥¬¥ó²½¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤â¤è¤¯¤¢¤ë¸÷·Ê¤À¡£Í¥¾¡¤òÁè¤¦¤³¤Î°ìÀï¤ÏÌµ´ÑµÒ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤¿½Ö´Ö¤Ë´°Á´ÁõÈ÷¤Îµ¡Æ°Ââ¤Ë·Ù¸î¤µ¤ì¤Æ¡¢¶âÌÖ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿Í¤â¡¢¤¹¤ì°ã¤¦»þ¤Ë¤ï¤¶¤ÈÂç¤¤ÊÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤È¤«¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¡¢±ø¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤°ÛÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç¤òÄ¯¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¥«¥Ë¶´¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇØ¸å¤«¤é¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¥«¡¼¥É¤ÎÄó¼¨¤Ï¤Ê¤·¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤È¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤â¤ä¤êÊÖ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤¬Âç¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´Á³Âç·¶ºÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÀ¤³¦¡£¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤Æ°ìÊâ¤âÂà¤«¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ãÅÜ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤ËÎ¾¼ê¤ÇÃÏÌÌ¤ò·¡¤ë¤è¤¦¤ËÁß¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ¤Ï·ìÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÇÀ¸¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÅÚ¤Þ¤Ç¤¨¤°¤Ã¤Æ¡¢»Ø¤ÎÀ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»¦µ¤Î©¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢½Ð¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¡£É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¥±¥¬¤µ¤»¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡½ÐÈÖ¤ÏË¬¤ì¤º¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âºÆ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬Ùæ¤á¤ë»ÏËö¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ó¤ì¤Ë¹Ó¤ì¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÈèÊÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1990Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢Ê¶Áè¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½ª·ë¤·¤Æ¤«¤é¤â³ÆÃÏ¤Ç¤½¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÊ¶Áè¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤¿¡£Ä®¤Ë¤Ï¶õÇú¤µ¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¤ªÅÚ»º¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¿Í³ÊÆ®²È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢´é¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¡Ö¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É»ÔÆâ¤ÇÃå¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃé¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Î¾¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÅªÂÐÎ©¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
³¤³°°ÜÀÒ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¹¥´ñ¿´¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥½¥Ü¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢²á·ã¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥³¥¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¸ÃÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤«¤é¤Õ¤ÈÈà¤é¤ò¸«¤¿¤é¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ý½Æ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÉáÃÊ¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡½¡½¡£¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬½Æ¤Î½ê»ýÎ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥³¥½¥Ü¤Ï¡¢¹ñÏ¢¥³¥½¥Ü»ÃÄêÅý¼£µ¡¹½¤Ë¤è¤ë»ÃÄêÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÙÈ÷¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸·½Å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÌëÃæ¤â¤º¤Ã¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ÙÈ÷¤ÎÌÖ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£·ë¶É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿·ÙÈ÷¤Î¿Í¤Ë¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÛÍÍ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤Ê¤«¤ËÁõ¹Ã¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¬·ÙÈ÷¤·¤Æ¡£¡Ø¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥³¥½¥Ü¤Î¿Í¸ý¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¿Í¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤òÄ¾¤ËÃÎ¤ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡¢²¤½£¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¬ËÜ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡2006Ç¯£±·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¥ê¡¼¥°Àï¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥Ð¥¤¥§¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿Íâ06-07¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Êó½·¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¼è¤êÌá¤¹Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿Âè6²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£ÎëÌÚÎ´¹Ô / Takayuki Suzuki
¡¡1976Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÆüÎ©¹©¶È¹â¹»¤«¤é1995Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢CFZ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¼¯Åç¤Ø¤ÈÉüµ¢¡£¥È¥Ë¡¼¥Ë¥ç¡¦¥»¥ì¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥ê¡¼¥°¡¢Å·¹ÄÇÕ¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡¦YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤Î»°´§¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ç¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»55»î¹ç11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£2015Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤ÏUNBRANDED WOLVES SOCCER SCHOOL¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë