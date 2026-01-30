『DREAM STAGE』第3話 巨大事務所の陰謀に“吾妻”中村倫也とNAZEが立ち向かう
中村倫也が主演する金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話が30日の今夜放送される。
【写真】岩瀬洋志演じるTORINNERのリョウ
本作は、世界の音楽シーンを席巻するK‐POP業界を舞台にしたK‐POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す姿を爽快かつ痛快に活写する。
■第3話あらすじ
TGCでの活躍に沸くNAZEだが、エリートグループTORINNERが所属する巨大事務所の陰謀により、取材や番組出演が白紙に…。NAZEの危機を助けたいと、ユウヤの実兄でもあるTORINNERメンバーのリョウ（岩瀬洋志）は、自分たちのライブへのゲスト出演を提案。しかしそれは、TORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）による罠だった。
パクの計画は、超大手事務所の金と権力を活かし、TORINNERファンで埋め尽くすというもの。「NAZEはしょせん残り物。必死で歌っても踊っても客席は沈黙。ジ・エンドだ」とSNSを駆使して徹底的に叩き潰そうとする。そこに現れた週刊誌記者・風祭（河内大和）は「のこのこステージに上がったら一巻の終わりか」と笑う…。
そして残酷な“公開処刑”ともいえるステージに吾妻とNAZEが挑んでいく。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
