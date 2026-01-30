『探偵さん、リュック開いてますよ』第4話 “洋輔”松田龍平、タイムマシン作りに挑む
松田龍平が主演するドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第4話が今夜放送。洋輔（松田）がタイムマシン作りに挑む。
【写真】ドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』第4話より
本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔が、次々と舞い込むヘンテコな依頼を奇想天外な方法でゆる〜く解決していく。
■第4話あらすじ
西ヶ谷温泉に突如、弓矢を構えた不審な男が出現する。真田幸村（濱田岳）に仕える真田十勇士の1人・穴山小助（三河悠冴）と名乗るその男は、戦国時代に戻りたいと警察に訴える。困り果てた春藤慶太郎（光石研）は、洋輔に小助のことを託す。洋輔は、真剣な眼差しで話す小助が嘘をついているとは思えず…。
そんな中、清水としのり（大倉孝二）、室町圭（水澤紳吾）、そして小助と共に、タイムスリップしてきたという温泉へ向かう。そこで一同は、戦国時代のものらしき不思議な石を発見する。過去のエネルギーを持つこの石を使えば、戦国時代に戻れる可能性があるのでは!? 洋輔は、小助の期待を背負いながらタイムマシン作りに挑む。
金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
