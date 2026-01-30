浜田雅功、ダウンタウンなじみの店へ 大ファン・伊藤英明、感極まり質問攻め
俳優の伊藤英明が31日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。大ファンである浜田雅功とダウンタウンなじみの店を訪れる。
【動画】「なんやねん！」人気俳優とパンストの引っ張り合いにツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。相方は前回に引き続き、シリアスからコミカルまで自在に演じ分ける幅広い表現力で、数々のドラマ・映画で主役を務め、観る者を惹きつけてやまない実力派俳優・伊藤英明。
「大阪あったかいもん巡り 麺編 」と題し、寒い冬にぴったりなアツアツの麺料理を巡る。“辛ウマ好き”だという伊藤におすすめの心斎橋にある「麻婆豆腐ラーメン専門店」では、辛さに悶絶しながらも人気の汁なし麻婆豆腐ラーメンに舌鼓を打っ。
次に向かったのは、ダウンタウンが若手時代から通い続けてきた思い出が詰まった店。『ごぶごぶ』でもたびたび登場する店だが、身を以てダウンタウンを感じられた伊藤はまたしても感極まる。ダウンタウン愛が最高潮に達した伊藤から若手時代について、次々質問を投げかけられる浜田だったが、ファン丸出しの質問に真摯に答える。
エンディングでは、伊藤たっての希望でパンストを被って動画の撮影を行う。これには浜田も「なんやねん 」と思わず呆れ顔を浮かべる…。そして番組のラストには浜田から重大発表も。
