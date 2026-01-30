CANDY TUNE『きゃんちゅーできる？』番組スペシャルライブ開催決定「みんなと“できる？できない？”したい！」
7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（通称：きゃんちゅー）の日本テレビ系冠番組『CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？』の番組スペシャルライブが開催されることが30日、発表された。3月31日に東京・日本工学院アリーナで開催する。
【写真】スポーツウェアに着替えて…気合十分なCANDY TUNE
CANDY TUNEは、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人組グループ。「倍倍FIGHT!」が大バズりし、昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控える。
番組では、「CAN＝できる」にちなんで、さまざまな挑戦を行ってきた。今回は、メンバーが会場で「できる？できない？」企画に挑むほか、ファンときゃんちゅーが一緒に参加できる「みんなでできる？」企画も予定。音楽ライブもあり、挑戦企画と音楽ライブ、“倍の倍”で楽しめる内容となっている。
【コメント】
――「きゃんちゅーできる？」が好評を受け、番組イベントが決定しました！会場で、お客さんの前での挑戦企画と、歌です。
全員：おおー！うれしい！すごーい！
村川：生きゃんできですね！
立花：生で？緊張する〜。
南：できるかな〜？
──たとえば、番組でやった「全員卓球ラリー」を倍の倍でやったりとかします？
全員：お！
立花：無理無理無理無理無理無理無理無理。
村川：リベンジ!?
福山：一番ボロボロでしたよ、あれ。
宮野：（笑）。
村川：玉、客席飛んでいきますよ。
小川：練習しよ！
福山：でも楽しそう。“できるまで帰れません”にしましょう。
立花：無理無理無理無理！
桐原：みんな帰さない？ってこと？（笑）
──開催は3月31日火曜日です。
全員：お！うれしい！
福山：最高の日。
村川：ぜひ、春休みの思い出にしてほしいですね。
小川：来れる？
立花：来れない？
南：来れる！
一同：来れるー！
福山：それでは、（企画）会議を始めます。
小川：何しよう？
村川：卓球はリベンジしよう！
桐原：さすがにいいとこ見せたい！
村川：むしろ1個ずつサイン書いて飛ばしたい！
全員：いいじゃん！
福山：そんな飛ぶかな（笑）。
南：私、ビニールボールに入って、運ばれたいっていう夢がある。
小川：（ファンのみなさんは）なつ運べる？
南：ファンの人できる？
福山：みんなとも「できる？できない？」したい。
宮野：借り物競走!?
全員：やりたーい！
宮野：「●●が超うまい人」とか
小川：物でもいいし、「▲▲持ってるひとー！」で、借りてね。
村川：「歌詞に出てくる、このワードのもの持ってる？」とか。
福山：「きゃんちゅー、人集めできる?」
一同：それやりたい！
福山：いっぱい案が出ましたが、使えるのはあったでしょうか？
全員：（笑）。
福山：ということで、私たちが出した案のほとんどは、あめちゃん（ファン）の協力が必要ですので、ぜひ皆さん参加のご用意を！ということで、イベントお楽しみに〜！
全員：お楽しみに〜！
