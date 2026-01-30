「エスニック感たっぷり」“進化形立ち食いそば”が人気…「グリーンカレーつけそば」や「出汁割りワイン」などメニューに

今、“進化形立ち食いそば”が人気になっている。おそばだけでない“進化形”メニューもある店も…。

人気メニューは「グリーンカレーつけそば」

ランチ時に訪ねたのは、東京・日本橋の店。

記者リポート：

お昼時の店内、多くのお客さんで賑わっていますね。みなさん立ち食いで、そばを食べていらっしゃいます。

女性客：

初めて、そばで立ち食い。中もオシャレでよかった。

2025年11月末にオープンしたばかりの、立ち食いそば店。

太めのそばが特徴で、人気メニューは、そばをつけて食べ、「グリーンカレーつけそば」。

客：

最初は「え？」って思ったんですけど、おいしいです。

客：

珍しいですよね、食べたことないおそばで。

ちまたでは、今こうした個性際立つ“進化形立ち食いそば”が人気となっている。

客：

めっちゃおいしいです！エスニック感たっぷりです。

そばとグリーンカレーという“異色”の組み合わせには、どんな狙いがあるのか。

SOBAPY・ 関真光店長：

(グリーンカレーを)自分が好きだったのもあるんですけど、この辺おそば屋さんいっぱいありまして、差別化を図るっていう意味もあったり。日本の方は、「そばのつゆ」になじみがあるので食べやすくなるかなと。

立ち食いにすることで、人件費の削減と店の回転率向上にもつながっているという。

「そばの出汁」とワインを融合

“進化系そば”を出す店は、渋谷の街にもあった。

男性客が食べているのは、表面が真っ黒なおそば。

男性客：

これは海苔とワサビのそばを頼ませていただきました。優しい味わいだなって。

ここ東京・渋谷にある立ち食いそば店も、少し変わった“進化形”そばを提供している。

客：

めっちゃ優しいラーメンみたいな感覚ですね。

“進化形”メニューは、おそばだけでなく…。

女性客：

すごい！出汁の香りする。

あったかい「そばの出汁」とワインを融合させた、「出汁割りワイン」。味の方は…。

客：

めちゃめちゃうまいです。出汁の感じが先にきてぐっとワインがくる感じがします。

客：

ワインがそこまで個人的に強く思わないので、飲みやすいです。出汁割りなので。

SUBA VS 渋谷店・店員：

日本酒とおでんの出汁を合わせた「出汁割り」からインスピレーションを受けて、おそばの出汁にワイン入れてみたらすごく面白いし、おいしいなって。

柔軟な発想から次々と生まれる“進化系そば”。

今後も新たなおいしさへと進化していきそうだ。

（「イット！」1月29日放送より）