“芸能界屈指のたぬき顔”山田涼介、“きつね顔”チョコプラ長田らと対決「楽しかった」【コメント全文】
Hey! Say! JUMPの山田涼介とチョコレートプラネット（松尾駿、長田庄平）が出演する、日本テレビ系『たぬきときつね』が、2月6日午後7時から午後8時54分まで放送される。
【番組カット】森の仙人と話すたぬき顔代表・山田涼介
同番組では、出演者がたぬきときつねに化け、ゲーム対決を行う。芸能界屈指のたぬき顔・山田ときつね顔・長田がそれぞれのリーダーを務め、単純明快だが思わず騙されてしまうゲームに挑戦する。第2弾となる今回は、ゴールデンタイムでの放送となる。
山田がリーダーを務めるたぬき軍には、朝日奈央、いとうあさこ、ウルフアロン、川本笑瑠（CUTIE STREET）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、志田彩良、長谷川雅紀（錦鯉）、長田がリーダーを務めるきつね軍は、池田美優、中島ひとみ、長谷川忍（シソンヌ）、原嘉孝（timelesz）、増田彩乃（CUTIE STREET）、みなみかわ、横澤夏子が所属。松尾は、だましの森の仙人を務める。
【収録後コメント】
長田：今回はあれですよね、6時間スペシャルですよね？
山田：確かに収録時間はそれぐらい長かったけど楽しかった。
長田：マジで。めっちゃやりましたよ、新しいゲームもね。
山田：新しいゲームも含めて、さらに家族で楽しんでいただけるゲームができたんじゃないかなって思いますけど。
松尾：山田たぬきは（ゲームの種類で）ONとOFFが激しすぎ。
山田：そうですね（笑）。
長田：でも戦略とかがやっぱすごいから。
山田：そうですね。
松尾：そういうゲームは強い。
長田：こっから新しいカードゲームとかいろんなゲーム出るんじゃないかぐらいに白熱しましたけど。
松尾：みんなでやってもらいたいですね。
長田：最後のゲームは、架空のことわざで相手チームをだますみたいなやつとかは、俺らのネタをやってんのかなぐらい。
山田：うますぎました。自然すぎた。
長田：もっとやりたいなっていうのはありました。
山田：あのカードをもう出してほしいぐらい。
あれもう家で友達とやりたいもん。それくらい面白い。
松尾：みんなが真似できるゲームがふんだんに入ってます。
