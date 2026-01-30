2024年の衆院選、2025年の参院選に続き、今後の国政選挙において、YouTubeを中心とした動画戦略がカギを握ると見られている。

【映像】政党別関連動画の再生数とポジネガ分析（データあり）

ニュース番組『わたしとニュース』では、専門家の意見を交えながら、動画コンテンツの重要性やアルゴリズムの影響、ネット選挙との向き合い方について深掘りした。

■「YouTubeが今後の選挙の主戦場の1つになる」

SNS上の政治コンテンツに詳しい立命館大学の谷原つかさ准教授は「2024の衆院選、2025の参院選に続いて、ショート動画、長尺動画、ライブ配信の形で、政党もYouTube上でキャンペーンを展開して、YouTube空間上で政治家のプレゼンス（存在感）が高まっていった」と分析。

そして、YouTubeが今後の選挙の主戦場の1つになるとみている。「間違いなく選挙戦における重要な舞台の1つ。特に若年層とか無党派層にとっては、政党あるいは候補者に興味を持ってYouTube上で検索した時に、わかりやすい動画がないのは、全く認知がないと同じ。公式・切り抜き・第三者のチャンネルにせよ、YouTube空間上にいることが、若年層、無党派層にとっては最も重要なこと」。

では、政治家や政党がYouTubeの効果を最大限に活かすためにはどんなことが大事になってくるのか。

「政党の公式チャンネルはYouTube空間の中で大きな割合を占めているわけではない。（YouTubeの）1割、2割というデータがあるけれど、やっぱり切り抜きの素材を提供するという意味では非常に存在感がある。なおかつ大手チャンネルの討論会とか、そういう舞台で切り抜き映えするシーンをいかに量産できるところがキーだと思う」（谷原氏）

YouTubeの重要性を説く一方で、従来の選挙活動の大切さもより増していくと考えているという。「オフラインでの活動、マスメディアでの活動、SNS上での活動はリンクしている。オフラインあるいはテレビでの討論会の場で、いかに爪痕を残すか。そこで爪痕を残すと、興味持った人がYouTube上で検索してくれるので、オフライン・大手メディア・自分のアカウント、この3つのトライアングルをいかにうまく回すか」と解説した。

これを聞いた東京大学-IncluDEの中野円佳准教授は「確かにYouTubeとして見ていなくても、YouTubeから切り抜かれたものとかを他のところで目にしているかもしれない」としつつ「政党側はうまく使うのがいいんだろうなと思う一方で、受け止め側、私たち有権者がそれをどういう風に調べながら消化するかというところも重要かなと思った」と、受け手側のリテラシーについて言及した。

■ネット選挙における注意点は？どう向き合っていくべき？

選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏は、ネット上におけるアルゴリズムの存在を指摘する。「SNS、特にYouTube上ではアルゴリズムが支配している世界という認識をまず置いていただく必要がある。あなたが見ている世界はイコール全世界が見ている世界ではなく、違う人はまた別の世界を見ていることがあるので、見たいものを見ているようで、実は見せられているという認識も持っていただくいいと思う」。

さらに、谷原氏はネット選挙における注意点を挙げる。海外の研究で、政治系動画のコメントの50パーセントは、わずか2パーセントの投稿者が量産しているというデータがある。また別の研究では、コメント欄の上位のコメントは後続のコメントや動画の評価に大きく影響することもわかっているそうだ。

こうした現象について、伊藤氏は「いわゆるノイジー・マイノリティの方の意見が主流を占めてるように見える環境はある」と指摘。

さらに、コメント欄の影響力について次のように解説した。「動画を開いてもらった時に、直下にコメントが来ているわけですよね。そこにポジティブなコメントがあったりすると『この動画はいいことを言っているんだ』と、逆にネガティブだと『この動画はあまり良くないんだ』という印象を与える要素が強いところで、見る方の感情を揺さぶるようなものでもある」。

こうした状況の中、有権者はどう向き合っていくべきか。伊藤氏は、複数の媒体を組み合わせて判断することの重要性を説く。

「やはり情報の取得にはいろいろな媒体を使っていただくのがいいと思っている。私たちと一緒に調査をしているJX通信社の米重克洋氏は、こういったメディアシフトの環境を受けて、今まで選挙の争点設定は、これまでメディアが主導して行ってきたものだが、インターネット空間の方々が設定する時代に変わってきているとおっしゃっている」

「皆さんが関心があるものを見ていくことは非常に大事だが、例えばSNS上でも1次発信として政治家本人が言っている情報、まずここを見ていただくことであったり、それがよくわからない時には、テレビや新聞が書いている情報を見たり。さらに、もっと知りたい方が動画で深掘りするという風に、それぞれ情報の性質や量が違うというところで、どの媒体だけを使うということではなくて、全てをうまく使っていただくことが、皆さんの投票先をちゃんと選ぶことに繋がるのかなと思う」

「ただ、敵対的メディア認知と言われて、なかなかマスメディアのニュースが信じられないという方もいらっしゃるとは思う。そういった中でも、鵜呑みにしろという意味ではなく“うまく使う”という意味で考えていただくといいのかなと思う」

（『わたしとニュース』より）