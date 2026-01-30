Mrs. GREEN APPLE、フェーズ3開幕後『Mステ』初登場「全力でパフォーマンス」 Mr.Childrenは4年ぶり出演【アーティスト＆楽曲】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、30日午後9時から放送される。今回の放送では、Mrs. GREEN APPLEがフェーズ3開幕後、初めて同番組に登場するほか、Mr.Childrenが約4年ぶりに出演するなど、注目のステージがそろう。
【画像】SixTONESにミセス…豪華出演者
Mrs. GREEN APPLEはフェーズ3最初の新曲「lulu.」をパフォーマンス。テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマであり、フェーズ3最初の新曲となる「lulu.」。大森元貴は「lulu.はミクロでマクロ。小さいけど壮大で、寂しいけど温かい、そんな楽曲となる。フェーズ3一発目の『Mステ』、張り切って歌わせていただきます」と意気込み。
若井滉斗は「イントロやAメロのミニマムさと、サビの壮大に拓けるサウンドの対比に注目していただけたらうれしいです」。藤澤涼架も「自分の魂の起源を感じるような壮大さと、身近にあるものに対しての愛と儚さも感じるような楽曲になっています」と、楽曲について明かしている。
フェーズ3開幕後、初となる出演に「2026年Mステ初め。今年もよろしくお願いいたします！という想いと共に、全力でパフォーマンスさせていただきます」と意気込んだ若井。今年もさらに勢いを増していくMrs. GREEN APPLEから目が離せない。
また、2年ぶりの出演となるちゃんみなは1月に配信リリース、テレビアニメ【推しの子】第3期オープニング主題歌の「TEST ME」をテレビ初披露する。今夜のステージについて、「普段、自分のライブでバンド背負ってステージに立つのですが、そのバックバンドの魅力が伝わるライブになるのではないかなと思います。バンドサウンドにもとてもこだわっています」とちゃんみな。「歌声重視で考えたステージングなので、そこに注目していただきたいです」と呼びかけている。
そして、Mr.Childrenが4年ぶりに『Mステ』に出演。日曜劇場『リブート』主題歌の「Again」を披露する。Saucy Dogは昨年12月リリースの9th Mini Album「カレーライス」収録曲の「まっさら」をテレビ初披露。デビュー6周年を迎えたSixTONESは、森本慎太郎主演ドラマの主題歌だった「こっから」とジェシー主演映画の主題歌「バリア」を披露する。
さらに、デビュー6周年を記念して、ジュニア時代やデビュー当時の秘蔵映像も公開。東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンドの「崖っぷちルビー」も。今夜も豪華アーティストによるパフォーマンスに注目だ。
（出演アーティスト／楽曲）
Saucy Dog「まっさら」
SixTONES「こっから」「バリア」
ちゃんみな「TEST ME」
東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンド「崖っぷちルビー」
Mr.Children「Again」
Mrs. GREEN APPLE「lulu.」
