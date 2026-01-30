¡Ú²¤½£¥ê¡¼¥°¡Û¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Á°ÅÄ¡¡PO½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â´ÑÀï¡È±¿Ì¿¤ÎºÇ½ªÀá¡ÉÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¹×¸¥
¡¡¡þ²¤½£¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡¼2¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¡Ê2026Ç¯1·î29Æü¡¡¥°¥é¥¹¥´¡¼¡Ë
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬29Æü¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëËÜµò¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡ËÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤â´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿°ìÀï¤ÇÄ¾ÀÜÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4¡¼2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¾¡¤ÁÅÀ11¤Ë¿¤Ð¤·¡¢21°Ì¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£MF´ú¼êÎç±û¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÂè7Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2¾¡2Ê¬3ÇÔ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ8¡Ë¤Î24°Ì¡£¤³¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÌµ¾ò·ï¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£±¦CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÁê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éDF¥Æ¥£¥¢¥Ë¡¼¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿FW¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ß¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Æ±10Ê¬¡¢Á°ÅÄ¤¬Á°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÁê¼êGK¤Î¡È¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡É¤òÍ¶È¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿FW¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬Á°ÅÄ¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±19Ê¬¤Ë¤ÏPK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òMF¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¤¬³Î¼Â¤Ë·è¤á¡¢3¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å2ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¸åÈ¾21Ê¬¡¢º¸CK¤«¤éDF¥È¥é¥¹¥Æ¥£¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»ÄÉ²ÃÅÀ¡£¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¡£¼«ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï2ÅÀÌÜ¤ËÍí¤à¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Á°È¾32Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ò¸«¤»¤¿¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Îº¸¤Ø¤È³°¤ìÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£4¡¼2¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¸åÈ¾23Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤¹¤ë¤È¡¢ËÜµò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿´ú¼ê¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¤¿¡£