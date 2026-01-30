勝利はもちろん、まずこの舞台に戻ってきたことを誰もが祝福した。「大和証券Mリーグ2025-26」1月29日の第1試合は、脳血管疾患で戦列を離れていたセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が、復帰戦でいきなりのトップを獲得。一時は生命の危機もあった状況からの早期復帰、そして勝利という結果に、ファンの胸は大きく揺さぶられた。

【映像】堂岐の復帰戦に「俺たちのタカキ!」歓喜の声

試合は東家から赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、浅井の並びでスタート。東2局、浅井は終盤に2索と西のシャンポン待ちでテンパイすると、リーチを選択した。復帰後初アガリへの期待が高まる中、決着は一瞬だった。中田が西を切り、リーチ・一発・西・赤の8000点が成就。コメント欄は「タカキ復活ー！」「俺たちのタカキ！！」「快気祝い！！！」と、祝福の声で埋め尽くされた。

トップ目のまま南入すると、南1局では浅見から満貫のロンに成功し、持ち点は4万点超え。南3局には中田に親跳満をツモられ、一時は2着へ後退する展開となったが、浅井のタフさはすぐに次局で表れる。4着目の浅見がダブルリーチを敢行すると、トップ目に立っていた中田がこれに飛び込み、跳満の放銃。再び浅井がトップ目に返り咲き、そのまま試合を締めくくった。

試合後のインタビューでは、「トップは本当にうれしいですが、まずは応援してくれた方々の声が一番届いていて…。正直、戻ってこれないと思う時もありましたし、麻雀が打てるのかという時もありました」と率直な心境を語った。試合内容については、「緊張すると思っていましたが、集中に入ってしまえばいつも通りの景色でした」と振り返り、「伊達ちゃんにマクられると思っていたら、中田さんにマクられたりして…。楽しかったです」と笑顔も見せた。

「『無茶するな』という声もうれしいですが、チームが苦しい時に『タカキが早く戻ってくれば』という言葉がうれしかったです」と、とにかくファンの期待に応えたい気持ちが強かった浅井。リーグ終盤に向けては「ここから取り返していきたい」と力強く語り、「みなさんの声が力になった。心から感謝しています」と改めて感謝を口にした。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）3万6300点／＋56.3

2着 BEAST X・中田花奈（連盟）2万7400点／＋7.4

3着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万400点／▲19.6

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）1万5900点／▲44.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）