元・日本マイクロソフト業務執行役員で「プレゼンの神様」の異名をとる澤円氏が、最新刊『The Giver 人を動かす方程式』を上梓した。人の心を動かす伝え方で、何よりも大切なのは「ストーリー力」だという。単なるテクニックではない、Giver（=与える人）のプレゼン術とは？

「でかい主語、曖昧なロジック、雑な提案」にご用心

――ずばり「人の心を動かすプレゼン」には何が重要なのでしょうか？

澤 まず前提として、昨今マーケティングにおいて、「セグメンテーションからペルソナへ」という大きなシフトチェンジが進んでいることを理解しておく必要があります。

セグメンテーションというのは、「くくる」という意味で、例えば「50代男性」とか「Z世代の若者」という大きなくくりでターゲットを設定し、十把一絡げに「このシャツがぴったりですよ」と提案するようなやり方です。

従来からよく行われている手法で、いわばテンプレ化されたくくりで、マスを動かそうとするアプローチですね。でもみなさんも実感があると思いますが、なにかプレゼンされるにせよ商品を売られるにせよ、そんな雑なくくりで「あなたこれ好きでしょ」と提示されたってあまり心が動かないですよね？ 僕自身でいうと「50代男性にお似合いの服」と提案されてピンときたためしがありません。

――雑にカテゴライズされると、イラッとすることさえあります（笑）。

澤 そうでしょう。雑にくくるとろくなことはなくて、「でかい主語、曖昧なロジック、雑な提案」は炎上必至ですよ、と僕はよくお伝えしています。とくに「女性は数字に弱い」みたいな決めつけなど論外です。

これに対し、「人格、仮面」を意味するペルソナとは、伝えたい相手（顧客）を克明に想像することです。年齢や性別、職業などの属性、さらには価値観やライフスタイルまでを含めてイメージし、その人にとっての一次体験を描き出すのです。

たとえば「その人は朝どんな椅子に座り、どんな気持ちでコーヒーを飲んでいるのか」というディテールがあってはじめて、相手に“自分ごと化”してもらえるストーリーとなります。

――なるほど。まずはどのペルソナに伝えるかをしっかりイメージしないと話に説得力が生まれないわけですね。

澤円流「ストーリーの黄金則」とは？

澤 そうです。僕の考える「ストーリーの黄金則」は、（1）抽象化→（2）共通化→（3）課題解決の3ステップを踏みますが、ペルソナの設定はとくに（2）と深く関係しています。

順をおってご説明しましょう。まず（1）抽象化は「テーマの本質を伝える」ステップ、（2）共通化は「聞き手の共感を深めて自分ごとにしてもらう」ステップ、（3）課題解決は「望ましい未来の姿」を提示するステップです。

――具体的にはどういうプロセスでしょう。

澤 たとえば、無駄な会議が多く、生産性が低くて多くの社員から不満の声が上がっているという現状から話をスタートするとします。現実は複雑な事象が絡まり合っているものですが、その本質をとらえて「抽象化」するのです。

ここで「本質ってなんですか？」とよく学生さんに訊かれるんですが、端的にいうと、素数や原子のような、つまり「それ以上分解できない」要素に〈共通するもの〉が本質です。

無駄な会議なら、たとえばその中身を、「目的もゴールもなく、議論があちこちに飛ぶ」「いつも意思決定せずに各部署に持ち帰る」「上司対策の“情報共有”アリバイづくり」……といった小さな単位に一度“要素分解”してみます。すると「目的のない会議は、羅針盤のない航海のようなもの」と本質を浮き彫りにできたりします。

――面白いですね。ごちゃごちゃした現実を端的に「抽象化」されると、一気に話に引き込まれます。

わらべ歌のなかに隠された「抽象化」のヒント

澤 実はこれ、「さよなら三角また来て四角」というわらべ歌にも通じるんですよ。「四角は豆腐 豆腐は白い 白いはウサギ ウサギは跳ねる……」と続いていく各地に伝わる童謡ですが、四角も白いもそれ以上分解できない要素から連想して繋いでいるんですね。

本書ではこの歌を「たとえ話」のメソッドの一環として紹介していますが、要素分解した共通項から本質をつかむのに、ひとつヒントになる歌です。

――わらべ歌のなかにそんなヒントが隠されていたとは！

澤 そして（2）の共通化のステップで、具体的なペルソナをイメージして伝えることで、聞き手は「これは私のことだ」と自分ごととして受け止めることができます。特定のペルソナをイメージするとき、ぼんやりとしか浮かばない部分がきっとあるはずなので、現場にいって「一次情報」を得ることをおすすめします。

詳しくは本書をご覧いただければと思いますが、リアルな体験を踏まえてこそ、「あなたの世界に私も共感していますよ」という共通認識をつくり出すことができるんです。

――最後が（3）の課題解決ですね。

澤 本質を提示し、共通認識をつくったら、あとはもう「こうやったらみんなが幸せになりますよ」という課題解決として「望ましい未来」を提示するだけです。相手の視点に立って「as is」（現状）から「to be」（ありたい姿）を伝える。この望ましい未来への変化こそが、「人の心が動く」ストーリーの本質です。

ワクワクする未来の提示こそが人を動かす

澤 ある商品やサービスを売る場面にせよ、ビジネス上の課題解決に向けたプレゼンテーションにせよ、聞き手（や顧客）のハッピーを心から願うGiverとしての姿勢が、人を動かすものとなります。

僕のマイクロソフト時代の話を少しすると、エンジニア向けのプレゼンテーションをよく行っていたのですが、「僕らエンジニアって、なにかトラブルが起きたときは詰められるけど、システムがうまく回っているときって全然褒められないですよね。でも僕は知っています、みなさんが普段からすごく頑張っていることを」という話を必ずしています。

しっかり「ねぎらいの言葉」をかけたうえで、「みなさんと同じ気持ちだから、一緒にこういう未来をつくっていきましょう」と締めくくると、大抵ものすごくウケていましたね。「僕らは本当に頑張っている、だからもうちょっとこの点で面白いことをやってみようか」というワクワクする未来を提示するストーリーは、人を行動へと促すものとなるんです。

――そんなふうに提案されたら、俄然やる気になりますね！

澤 最近僕がやっているプレゼンの最後のスライドはいつも同じです。それは「一緒に素敵な未来をつくりましょう」というメッセージです。相手の幸せを心から願うGiverとして、僕の話を聞いたすべての人は「自分にもできるかもしれない」という活力を持って会場をあとにしてほしいからです。

本書には、聞き手の心を動かす話し方の本質を、テクニカルな要素もふくめて惜しみなく盛り込みました。みなさんの仕事がよりハッピーになる一助となれば幸いです。

