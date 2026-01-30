●きょう30日(金)も北風冷たく 日中の気温上昇鈍い

●今夜～あす31日(土)朝は底冷えも厳しい 水道管凍結対策を！

●週末にかけて空気乾燥も続く

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





日本付近は等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置が、やや強まっていて、北寄りの季節風に乗って冷たい空気＝寒気が流れ込み続けています。





きょう30日(金)は、このあと日中の気温上昇が鈍く、最高気温で7度前後にとどまる所が多い見込み。さらに北風による体感的な寒さも増してくる所が多くなります。体に堪える寒さが一層増してくることになるため、シッカリ着込むなど寒さ対策のレベルを上げて対応していきましょう。





なお、全国的には、きょう30日(金)をピークに週末にかけて、北日本の日本海側や北陸、そして中国地方でも鳥取県付近は、再び警報級の大雪となるおそれがあります。

県内は、雪は降ってもチラチラ舞う程度で、まとまって雪が降ることはなさそうですが、寒さは一級品…と心得てください。きょう30日(金)昼間も寒いですが、今夜～あす31日(土)朝の底冷えも一段と厳しくなるため、市街地にお住まいの方でも、今夜は水道管凍結対策を心掛けて頂きたいと思います。





きょう30日(金)の県内は、北部や山間部ほど寒気の影響で曇りがちで、時折雪が舞うこともあるでしょう。瀬戸内側ほど晴れ間も度々ありそうですが、日差しの温もりは冷たい北風に奪われます。





日中の気温は7度前後にとどまる所が多く、冷たい北風により、体感的にはいっそう厳しい寒さが続きます。





あす31日(土)は、朝の底冷えが一段と厳しくなります。市街地でも水道管凍結の対策を心掛けていきましょう。空模様は土曜日、日曜日と曇ったり多少晴れたりで、日曜日の2月のスタートも最高気温は1桁にとどまる、真冬の寒さが続きそうです。週明けに少し天気がぐずついた後、来週半ばになると寒さは和らいでくる見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

