独学や学び直しに取り組んでいるのに、「ある段階から成長が止まった」ように感じることはないだろうか。

努力しているのに成果が出ない原因は、能力ではなく「学び方」にあるかもしれない。『ULTRA LEARNING 超・自習法』は、どんなスキルでも「最速で身につけるための勉強法」を示した一冊。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

なぜ熟練者ほど「実験」が必要か

新しいスキルを学び始めたばかりの頃は、正解がはっきりしている。

他人の成功例をなぞり、教材や先生の指示どおりに進めば、一定の成果は出る。

しかし本書には、スキルが向上するにつれて、その方法が通用しなくなると書かれている。

理由は単純で、教えてくれる人がいなくなるからだ。

学習初期は、多くの人が同じ場所からスタートするため、道は踏み固められている。

だが上達するほど、参考にできる人は減り、学習は個別最適化されていく。

この段階で重要になるのが「実験」である。

著者は、他人のやり方を真似るだけでは前に進めなくなったとき、自分で試し、確かめ、調整する姿勢が不可欠だと述べる。

初心者は知識を足せば伸びるが、熟練者は不要なやり方を捨てなければ伸びない。

上達すると、学習した内容を捨てる必要が出てくる。以前は解けなかった問題を解く方法を学ぶだけでなく、古くて効果のないアプローチは忘れてしまわなければならないのだ。（『ULTRA LEARNING 超・自習法』より）

実験は3つの層で考える

本書では、実験にはレベルの違いがあると説明されている。

それが「学習リソース」「方向性」「スタイル」の3つだ。

まずは学習リソース。どの教材を使うか、どの方法で学ぶかを試す段階である。重要なのは、試すだけで終わらせず、一定期間やり切ることだ。

次が方向性の実験だ。上達するほど、「次に何を学ぶか」の選択肢は増える。語学なら、文学か、ビジネスか、日常会話かを選ぶ必要が出てくる。

最後がスタイルの実験である。執筆、デザイン、リーダーシップなど、多くの分野には「唯一の正解」は存在しない。

画家のゴッホが、伝統的技法から日本の木版画まで幅広く試したように、スタイルは試行錯誤の中でしか見つからない。

さまざまなスタイルを試してみるには、すでに存在するスタイルを幅広く確認することが重要だ。（『ULTRA LEARNING 超・自習法』より）

実験できる人が成長し続ける

現代は、AIやテクノロジーの進化によって、仕事のやり方が急速に変わってきている。

2026年現在、生成AIをどう使いこなすかで、生産性に大きな差が生まれる。

こうした時代に必要なのは、正解を待つ姿勢ではなく、安全地帯の外に一歩踏み出す力だ。

独学とは、孤独に耐えることではない。自分で試し、自分で確かめ、前に進む技術なのである。