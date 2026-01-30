強烈な“濡れ場”シーンもあった『江南ブルース』にも出演、韓国アイドル女優の自然体近況ショット

女優としても活動するAOA・ソリョンの近況に注目が集まっている。

ソリョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を公開した。

【写真】谷間見えるソリョンの前かがみSHOT

「たくさん食べて、少しふっくらした最近」というコメントを添えて投稿された写真には、カフェでタブレットを見つめる様子や、車内で撮影したセルフィー、頬をふくらませたひょうきんな表情など、さまざまな一面のソリョンが収められている。

全体的にリラックスした表情と柔らかな雰囲気が印象的だ。体型管理が厳しい芸能界に身を置きながらも、「少しふっくらした」と率直に明かす姿勢からは親しみやすさが感じられる。

（写真＝ソリョンInstagram）

ソリョンは昨年、芸能事務所THE PRESENTカンパニーと新たに専属契約を結んだ。大胆な濡れ場が話題となった『江南ブルース』をはじめ、ドラマ『いとしのソヨン』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』、映画『殺人者の記憶法』『安市城 グレート・バトル』など、多数の作品で女優としての存在感を示してきたが、今年はさらなる飛躍が期待されている。

◇ソリョン プロフィール

1995年1月3日生まれ。韓国・プチョン市出身。 2010年に参加した学生服のモデル選抜大会をきっかけに、FNCエンターテインメントにスカウトされた。2年間のトレーニングを経て2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。2015年に通信会社SKテレコムのイメージモデルを抜擢され、167cmの長身と抜群のスタイルを生かした宣伝用の等身大パネルで大ブレイクを果たす。デビュー早々女優業を並行し、ドラマ『いとしのソヨン』『なにもしたくない〜立ち止まって、恋をして〜』、映画『江南ブルース』『殺人者の記憶法』『安市城 グレート・バトル』などに出演した。