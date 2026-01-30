「two a penny」の意味は？わからなかったら答えを見て！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「ありふれた」「平凡な」でした！

数が多くてもひどく安い値段であることを表す「二束三文」に近いニュアンスもあります。

同じ意味で「ten a penny」ということもありますよ。

「In Europe, this devices are almost two a penny, but they are extremely rare in the USA.」

（ヨーロッパでは、この機器はありふれているものですが、アメリカではとても珍しいものです）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。