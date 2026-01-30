リチャード・ファインマンが直感した…ふしぎ極まる現象「量子もつれ」の理解は、「量子コンピュータ」が可能にする、という衝撃の予言

圧倒的に面白い、「量子論の名著歴代ベスト10」（英紙ガーディアン）選出の傑作ロングセラー！

1925年、ハイゼンベルクの行列力学によって誕生した量子力学。この新しい物理学を疑うアインシュタインが、1935年のEPR論文で打ち出したのが「量子もつれ」です。

たとえ100兆km離れていても瞬時に情報が伝わる“不気味な遠隔作用”が、ボーア、シュレーディンガー、パウリ、ボームらを巻き込んで、長く、激しい論争を巻き起こしました。

量子論の運命を決定づけたベルの不等式とはなにか？

隠れた変数、局所性と非局所性、量子の実在をめぐる議論とは……？

「テレビは、憂慮すべきフランスの出生率低下の原因ではないかと懸念されています……」

奇妙なたとえ話から始まったジョン・ベルの講演は、もつれ状態にある2つの量子の、あり得ない性質へと、聴衆を導いていきます。そして、あり得ない事象だらけの量子のもつれを理解し、その謎を明かす実証方法として、リチャード・ファインマンが考えついたものとは……？

フランスのテレビ局の奇妙な話ではじまった、ベルの講演

ベルの言う、奇妙につながった二つの粒子が“量子DNA”や“共通の過去”などの指示を受けて飛ぶ可能性がないとすれば、代わりに何か“信号のようなもの”がはたらいているのだろうか。

検出器が緑と赤に点灯する際に*、一つの粒子がなんらかの形でもう一つの粒子と情報をやりとりして結果が揃うのかもしれない。

1979年にパリで講演を行ったジョン・ベルは、フランスのテレビ局の奇妙な話を持ち出してこの考えを説明した。

＊「検出器が緑と赤に点灯する際」：前回記事参照

「テレビは、憂慮すべきフランスの出生率低下の原因ではないかと懸念されています」

と、オルセーのパリ第11大学で物理学者たちを前に話し始めた。聴衆は、量子力学と一体どんな関係があるのかといぶかしく思ったに違いない。

「二つのチャンネル（フランス１とフランス２）」ーーベルは「プログラム」という古い言い回しを使ったーーのどちらの責任が重いのかははっきりしていません。この問題を調査するために、リール市とリヨン市で綿密に実験を行うよう提言がなされていました。市長は毎朝コインでも投げて、どちらのチャンネルをその日に放送するかを決めるかもしれません」

十分に時間が経てば、リールとリヨンの両都市でどちらかのチャンネルが放送されてからの妊娠者数（両都市の同時確率分布）が大体わかるようになるのです、とベルは述べた。

「さしたる意味もなく独立した要因に分かれるのだから、独立性のある同時確率分布を考えるなど的外れだと最初は感じるかもしれません」

と、彼は続けた。

「ですが、少し考えてみれば、そうではないとわかります。たとえば二つの都市の天気は、完全とはいえないまでも相関しています。晴れた夜にはテレビを観ないで公園を歩き、木々や記念碑、一緒に歩く相手の美しさに感動するでしょう。日曜日などは特にね」

きっちり調査するなら両都市に影響を与える外部要因を認識し、分析からその影響を排除しなければならない。

もし原因となる外部要因を排除してもなお両都市間に相関があれば、それは注目に値する。

「リールのチャンネル選択がリヨンの原因要素である、あるいは逆にリヨンのチャンネル選択がリールの原因要素であるとわかれば」

つまり、リヨンでフランス1を放送した結果がリールの妊娠率の急上昇をもたらしたならば、なおのこと注目に値するだろう。

「量子力学では、まさにそんなジレンマを抱えた状況が作り出されるのです」

彼は話の核心に触れた。

「さらに言えば、問題となっている奇妙な長距離作用はどうやら、光より速く進むようなのです」

宇宙の絶対的な速度の上限は光速である

相対性理論が証明したように、それは“ありえない”。

空間と時間は、何物の影響も受けない「不変の実在」ではない。空間は単に定規で測れるものにすぎず、時間もまた時計で測れるものにすぎないとアインシュタインは語った。

そして、物体が速く進めば進むほどその物体は圧縮され、その物体がもつなんらかの時計（たとえば心臓の鼓動）は遅くなることがわかったのだ。実際には、空間は必要なぶんだけ圧縮され、時計の針も必要なぶんだけ遅くなるため、光速に達することはない。

ジョン・ベルとメアリー・ベル夫妻が設計したような加速器が毎日、光速に近い速さで進む粒子を数多く飛ばしながら、アインシュタインの驚異的な予測を正確かつ詳細に実証している。

宇宙の絶対的な速度の上限は光速、すなわち1秒あたり29万9800kmなのだ。

光速程度では説明できなかった「もつれ」

パリ第11大学での講演から2年後、ベルが「バートルマンの靴下」を発表した頃、同大学の若き実験物理学者アラン・アスペ（彼は、エルキュール・ポアロのような立派な髭を生やしている）がベルやマーミンとよく似た装置を作り、長距離作用は本当に超光速でなければならないのか確かめようとしていた。

やがて、検出器のスイッチをどれほど速く切り替えても、得体のしれない相関は残ることがわかった。光速程度の物理的信号では、この結果を説明できなかったのである。

こうして、このふしぎな現象の背後には、遺伝子もなければ信号もないことがはっきりした。

この宇宙は、美しく神秘的にもつれているのだ。

我々は80年以上この考えとともに歩み、21世紀に入ってもなおこの魔法をすっきり説明できずにいる。しかしこの状況も、やがて少しずつ変わってくるだろう。

早い時期にもつれから何かを構築しようとした一人に、リチャード・ファインマンがいる。

ファインマンの実証方法

1981年当時、存命中の物理学者の中では最も偉大で最も有名な人物であったファインマンは、マーミンと同じようにベルの定理をとらえていた。

実際、他人の論文を読んだり褒（ほ）めたりすることがめったにないことで知られていたファインマンが、1984年にマーミンの論文を読み、彼に宛てて

「私が知る中で最も美しい物理学の論文の一つは『アメリカン・ジャーナル・オブ・フィジックス』誌に掲載されたあなたの論文です……」

と書いている。

「大人になってからというもの、私は量子力学の奇妙さを抽出して、単純な状況にあてはめようと努めてきました」

そのため「あなたのこの上なく純粋な発表がなされたとき」、ファインマンは、似てはいても倍も複雑な思考の実証方法を考えついたのである。

ファインマンはコンピュータを念頭においていたが、ベルの定理があるかぎりコンピュータでは量子レベルで自然を再現できないと直感した。

ファインマンは性格上、これを問題ではなくチャンスと考えるタイプだった。

ファインマンの実証方法

同年、アスペが機械の微調整を行っていた頃、ファインマンはマサチューセッツ工科大学での講演で世界の一流コンピュータ科学者を前にベルの不等式を取り上げ、彼らにまったく新しい形のコンピュータ、すなわち「量子コンピュータ」を製作するよう促した。

だがそれは、とうていコンピュータとは認識できないようなものだろう（実際に20世紀末につくられた初の量子コンピュータは、小瓶に入った、特殊加工された分子の液体であった）。このコンピュータは、形はともあれ、量子の状態を操作することで計算を行う。

ファインマンにとって最も重要なのは、量子コンピュータはもつれという魔法を使うこと、そしてその過程で我々がもつれを理解できるようになるということであった。

ファインマンの講演からほどなくして、数人の優秀な頭脳が量子コンピュータの潜在能力の一部を証明した。これが物理学と無縁な人々にも大きな影響を与えたのは、銀行や政府、インターネットの安全性を担保しているあらゆる暗号を量子コンピュータが解読できるようになるからである。

謎に包まれた「もつれ」は、着実に解明が進んでいる

世界中の量子物理学の実験研究グループが量子コンピュータの製作に関心を寄せる中、もつれは今もなお謎に包まれている。とはいえ、この謎は着実に解明が進んでいる。

この摩訶不思議な相関はエネルギーや情報と同じくらい基本的なものであり、追究する価値がある、と物理学者たちは考えるようになっている。よく知られているように、さまざまな機械づくりを通じて科学者はエネルギーや情報の基本的思想を理解するようになった。

19世紀、エネルギーに対する理解の進歩は蒸気エンジンの製造や稼働と切り離せなかった。20世紀、コンピュータと情報理論の台頭は表裏一体であった。

21世紀、量子コンピュータやもつれから生まれたもう一つの奇跡といえる「量子暗号」に実践的に取り組めば、もつれになじみを覚えると同時にいっそう畏怖の念を強めるだろう。

もつれについて語ることは、量子物理学そのものについて語ることである。

物理学者が初めてもつれの問題に直面したのは20世紀であった。それまで何世紀もの間、物理学は世界を完璧に理解しようとがむしゃらに進んできた。20世紀の初頭、量子論の“気味悪さ”を疑うところからもつれの物語が始まった。その20世紀の夜明けは、我々にニュースをもたらした。

物質と光の両方を探究すればするほど、謎が立ち現れてくるのだ、と。

＊

立ち現れる謎「量子論のもつれ」は、どのように認識されたのでしょうか。話は、20世紀の夜明けに遡ります。

