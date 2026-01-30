ジョンマスターオーガニックのマスクで週1贅沢ケア♡潤い満ちる新習慣

忙しい毎日の中で、肌も心もひと息つける時間はとても大切。ジョンマスターオーガニックから、“色とりどりに、休もう。”をテーマにしたme john masters organicsのフェイスマスクが登場します。週1回のスペシャルケアとして取り入れることで、スキンケア時間がご褒美タイムに。潤いをたっぷり抱え込んだみずみずしい肌へ導き、前向きな気持ちまでそっと整えてくれるアイテムです。

潤いを抱え込む集中保湿マスク

リフレッシングアクアフェイスマスク（シトラス）は、角質層まで浸透しやすい加水分解ヒアルロン酸を配合。肌のすみずみまで潤いを届け、やわらかくツヤのある質感へ導きます。

さらに、ベタインやグリコシルトレハロース、加水分解水添デンプンが水分を蓄え、スクワランとザクロ種子油が肌表面にフタをすることで、みずみずしさとハリ感をしっかりキープします。

乾燥くすみに寄り添う処方

紫外線などによる乾燥ダメージに着目し、アスコルビルグルコシド（安定型ビタミンC誘導体）やマドンナリリー花エキス、ラベンダー花エキスを配合。

潤い不足でくすんで見えがちな肌を、明るい印象のツヤ肌へ導きます。セージ葉エキスやグリチルリチン酸2Kも配合され、季節の変わり目でゆらぎやすい肌をやさしく包み込みます。

心地よさにこだわった使用感

リフレッシングアクアフェイスマスク（シトラス）

価格：2,200円（税込）

シートには、肌あたりのやさしいキュプラ長繊維不織布（ベンリーゼ®）を採用。顔の凹凸にぴったり密着し、潤いの浸透をサポートします。

自然由来の精油をブレンドした、ほんのり甘くジューシーなシトラスの香りが広がり、深呼吸したくなるようなリラックスタイムを演出します♪

内容量：22mL×3枚入

週1回、肌も心も休ませる時間

リフレッシングアクアフェイスマスク（シトラス）は、ただ潤すだけでなく、肌と向き合う時間そのものを大切にしてくれる存在。

週1回のスペシャルケアとして取り入れれば、スキンケアが心まで満たすひとときに変わります。

慌ただしい日常の中で、自分を労わる静かな時間を、この一枚から始めてみてはいかがでしょうか♡