¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂçÄÍ°¦¡Ê43¡Ë¤¬29Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²¿¤«¡È¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¡É¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤·¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¥È¡¼¥¹¥È¡×¤¬µö¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¿Íµ¤´ë²è¡Ö¸«ÇË¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Áµö¤»¤Ê¤¤ÈÓ¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂçÄÍ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£½ÐÂê¼Ô¤ÎÂçÄÍ¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤·¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¥È¡¼¥¹¥È¡×¤È¡Ö¹âºÚµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¹âºÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¡Èµö¤»¤Ê¤¤ÈÓ¡É¤È¤·¤¿¡£
¡¡²òÅú¼Ô¤Îß·Éô¤È¡Ötimelesz¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¹âºÚµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¹âºÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¸«»ö¥À¥Þ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤·¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¥È¡¼¥¹¥È¡×¤¬µö¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¤È¤«¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¤«Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦´Å¤¤¡£¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤È¤«¤¤¿¤é¡Ä¤·¤ó¤É¤¤¡£½Å¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£