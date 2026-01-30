大家族を支える「究極のプライベート空間」に驚きの声も

俳優やタレントとしてマルチに活躍する杉浦太陽さんは、芸能界きっての「イクメン」パパとしても有名です。

そんな彼がプライベートで愛用しているのが、キャンピングカービルダーの雄であるナッツRVが手がける「クレア」です。

【画像】超カッコいい！ これが「杉浦太陽」が乗る「高級トヨタ車」です！ 画像で見る

このクルマは、トヨタがキャンピングカー専用シャシーとして開発した「カムロード」をベースにした、キャブコンバージョン（キャブコン）と呼ばれるタイプの人気キャンパーです。

カムロードは、トヨタの商用トラック「ダイナ」「トヨエース」をベースに、キャンピングカー架装に耐えうる高い剛性と走行性能を追求した特製車両で、まさにプロが認める土台といえるでしょう。

杉浦さんのクレアの最大の特徴は、一歩車内に足を踏み入れれば広がる、洗練されたラグジュアリーな居住空間にあります。

内装には明るい色調の木目調パネルが随所にあしらわれており、まるで都心の高級マンションの一室にいるかのようなモダンな雰囲気が演出されています。

武骨な印象はなく、白を基調とした家具や柔らかな間接照明が組み合わされることで、清潔感あふれる開放的な空間が広がり、5人の子供たちと賑やかに過ごす杉浦さんのライフスタイルにぴったりのデザインといえるでしょう。

機能面でも大家族を支える工夫が凝らされています。なかでも、独自の超急速充電システムを搭載しているモデルであれば、走行中にサブバッテリーを素早く充電でき、エンジンを停止した状態でも家庭用エアコンや電子レンジを長時間使用することが可能です。

また最大で7名の乗車と就寝を可能にする広々としたレイアウトは、まさに動くプライベートラウンジといえる完成度を誇ります。

全長は約5.3m、全幅は約2.1mという堂々たるサイズですが、ベース車が小型トラックであることから意外にも小回りが利きやすく、家族との移動を安全にサポートしてくれます。

この豪華な愛車の公開に対し、SNSを中心としたインターネット上では驚きと憧れの声が止まりません。

投稿を見たユーザーからは「まさに走る高級マンションですね。明るいインテリアのおかげで車内が広く見えるし、清潔感があって素敵です」といった、内装の美しさを絶賛するコメントが多く寄せられています。

また、車内でのリラックスした家族の姿に対しては「5人の子供を連れての移動は大変なはず。でもこの内装なら家族全員が機嫌よく過ごせそう。杉浦さんのパパとしてのこだわりが伝わってきます」という声も目立ちます。

なかでも、1000万円を軽く超えるといわれる価格設定についても「1000万円以上の価値がある。家族の思い出づくりに全力でお金をかける姿勢が本当にかっこいい」といった、価値観への共感を示すコメントも見受けられました。

クルマ好きのファンからは「トヨタのカムロードは耐久性が抜群だし、ナッツRVのクレアは最高峰の作り込み。明るいモダンな内装を選ぶあたり、杉浦さんのセンスの良さを感じます」といった、ブランドへの愛着やこだわりを評価するメッセージも届いています。

さらに、杉浦さんのライフスタイルに対する憧れの声も多く「仕事も遊びも全力で、家族を大切にする姿は男の理想。こういうクルマを持って、自分も家族を驚かせてみたい」といった、クルマを通じて表現される生き方そのものに感銘を受けるユーザーも少なくないようです。

※ ※ ※

単なるステータスシンボルとしてではなく、愛する家族を笑顔にするための最高の空間として選ぶ。そんな杉浦さんの姿勢が、クレアという唯一無二の魅力を持つ名車を通じて、多くの人の心に響いたようです。