奇跡の美人姉妹“エリマリ”珠玉のカットを独占公開 『FRIDAY』表紙＆巻頭10Pに降臨
グラビア界を席巻する“エリマリ姉妹”こと、Erikaと百瀬まりなの待望の1st写真集が、3月25日に発売されることが決定した。それに先駆け、2人は1月29日発売の『FRIDAY』で表紙と巻頭スペシャルカラーを飾り、計10ページにわたって写真集からの珠玉カットを独占先行公開している。
【写真】奇跡の美人姉妹”エリマリ”美脚＆美ボディ披露
本当の姉妹ならではの息の合ったポージングはもちろん、これまで見せたことのない衣装や、写真集だからこそ実現した大胆なショットも多数掲載。SNSやデジタル写真集で圧倒的な人気を誇る2人の“さらなる表現”に踏み込んだ内容となっている。
さらに、本誌購入者には、同時発売予定の『写真集豪華版』に付属するメイキングDVDから、特別に18分間を無料で視聴できる特典も用意。撮影の舞台裏や、姉妹ならではの自然体な表情を垣間見ることができる。
今号の『FRIDAY』にはそのほか、山崎あみ、元高校退学JKのちーまき、「やけんモテんと思う」発言で話題となった平川愛里菜、大河ドラマ出演経験を持つフレッシュ俳優・門脇遥香、袋とじには葉月つばさ、ちとせよしのが登場するなど、充実のラインナップがそろっている。
Erikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokフォロワー約83万人を誇り、インフルエンサー、モデルとして活躍中。一方、妹の百瀬まりなも東京都出身で、インフルエンサー、モデルに加え、ランジェリーのプロデュースなどマルチに活動し、SNS総フォロワー数は100万人を超える。
【写真】奇跡の美人姉妹”エリマリ”美脚＆美ボディ披露
本当の姉妹ならではの息の合ったポージングはもちろん、これまで見せたことのない衣装や、写真集だからこそ実現した大胆なショットも多数掲載。SNSやデジタル写真集で圧倒的な人気を誇る2人の“さらなる表現”に踏み込んだ内容となっている。
今号の『FRIDAY』にはそのほか、山崎あみ、元高校退学JKのちーまき、「やけんモテんと思う」発言で話題となった平川愛里菜、大河ドラマ出演経験を持つフレッシュ俳優・門脇遥香、袋とじには葉月つばさ、ちとせよしのが登場するなど、充実のラインナップがそろっている。
Erikaは東京都出身で、ルーマニアと日本のハーフ。TikTokフォロワー約83万人を誇り、インフルエンサー、モデルとして活躍中。一方、妹の百瀬まりなも東京都出身で、インフルエンサー、モデルに加え、ランジェリーのプロデュースなどマルチに活動し、SNS総フォロワー数は100万人を超える。