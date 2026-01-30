藤あや子、JK時代“初恋の彼”の思い出告白「17歳に戻っちゃいます」 当時の彼の愛車・トヨタ“名車”と再会「会いたかった」
歌手の藤あや子（64）が、31日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。演歌界きっての車好きとして知られる藤の思い出の“愛車”を振り返る。
【最新番組カット】17歳の初恋の思い出が詰まった、藤あや子思い出の1台…54年前のトヨタ“名スペシャリティーカー”の全貌
番組の最後に登場した1台は、藤が憧れの車をリクエスト。1972年に登場したトヨタ“名スペシャリティーカー”が目の前に現れると、おぎやはぎは「男だね〜」と、そのセンスに驚く。一方、藤は「青春の思い出のクルマなので会いたいなと。それこそ17歳に戻っちゃいます」と、ひさびさの再会に、乙女のように目を輝かせる。「（同車は）初恋の彼が乗っていた車なんです」とその理由も明かし、おぎやはぎも思わず納得。17歳で助手席に乗っていたという同車について「会いたかった」と本音を明かす。
その後、思い出の1台を試乗。アクセルのふかし方に、小木博明は思わず本音を漏らす。また、バイクも乗っていたという藤が意外な愛車を告白する。さらに、演歌界の車事情もカミングアウトし、おぎやはぎを驚かせる。
なお、藤はその初恋の相手と20歳の若さで結婚、すぐに出産し、若きママに。そして番組では、なんと17歳だという孫娘の話も。祖母なのに「ママ」と呼ばれる、驚きの理由も告白する。さらに、藤といえば、2017年に24歳下の男性との再婚が大きな話題になった。「20歳で結婚してるから、二度と結婚しないつもりだった」にもかかわらず、「気持ちが17歳に戻っちゃって」再婚へ。夫との出会いや、「私のこと好きになったの？と勘違い」してしまった逸話も赤裸々告白する。
