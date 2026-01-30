“すみぽん”高倉菫、あどけなさの裏に“魔性の女”感 『週刊SPA!』で新たな一面を披露
SNS総フォロワー数200万人超を誇る“バスケタレント”すみぽんこと高倉菫が、『週刊SPA!』（発売中）の表紙に登場した。
【写真】“令和の森ガールスタイル”すみぽん（高倉菫）
近年はタレント活動に加え、ドラマ出演でも存在感を発揮。ドラマ『どーする？ごはん SEASON2』では、アルバイトをしながらカメラマンを目指すヒロイン・月島杏役に抜擢され、表現力の幅を大きく広げた。そんな彼女が今号では、“令和の森ガール”スタイルで新たな一面を披露している。
誌面では、あどけなさを残しつつも、その奥に潜む“魔性の女”のような雰囲気を感じさせるカットが満載。ドラマ経験を経て、より豊かになった表情や仕草が印象的で、グラビアとしての完成度も一段と高まっている。
2001年生まれ、愛知県出身のすみぽん。バスケットボールを軸にした活動で若い世代から支持を集める一方、女優としても着実にステップアップを続けている。今後の活躍からますます目が離せなさそうだ。
なお、同号には「グラビアン魂」に澄田綾乃、「美女地図」に三田悠貴が登場。個性豊かな顔ぶれが誌面を彩っている。
