【経済指標】
＊米貿易収支（11月）22:30
結果　-568億ドル
予想　-440億ドル　前回　-292億ドル（-294億ドルから修正）

＊新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30
結果　20.9万件
予想　20.4万件　前回　21.0万件（20.0万件から修正）

＊米非農業部門労働生産性（第3四半期・確報値） 22:30
結果　4.9％
予想　4.9％　速報　4.9％（前期比年率）

＊単位労働コスト(第3四半期・確報値）
結果　-1.9％
予想　-1.9％　速報　-1.9％（前期比年率）

＊米耐久財受注（11月・改定値） 0:00
結果　5.3％
予想　N/A　速報　5.3％（前月比）
結果　0.4％
予想　N/A　速報　0.5％（除輸送・前月比）

＊米製造業受注（11月）
結果　2.7％
予想　1.6％　前回　-1.2％（-1.3％から修正）（前月比）

【カナダ】
＊国際商品貿易（11月）22:30
結果　-22.0億カナダドル
予想　N/A　前回　-4.0億カナダドル（-5.8億カナダドルから修正）

【発言・ニュース】
＊米７年債入札結果
最高落札利回り　4.018％（WI：4.014％）
応札倍率　　　　2.45倍（前回：2.51倍）

＊トランプ大統領
・次期ＦＲＢ議長候補は来週発表する予定。
・金利は２－３％ポイント引き下げるべきだ。
・プーチン大統領はキーウへの攻撃を１週間停止することに合意。
・関税はさらに引き上げられる可能性があるが、われわれは非常に寛大に対応。
・ベネズエラ領空再開を指示。
・米国民は安全にベネズエラに行けるようになる
・米国は現在、日本より多くの鉄鋼を生産している。
・民主党と協議している。
・民主党も政府閉鎖は望んでいない。
・できれば政府機関閉鎖は回避したい。
・フォードとＧＭは過去最高の業績。