【経済指標】

＊米貿易収支（11月）22:30

結果 -568億ドル

予想 -440億ドル 前回 -292億ドル（-294億ドルから修正）



＊新規失業保険申請件数（01/18 - 01/24）22:30

結果 20.9万件

予想 20.4万件 前回 21.0万件（20.0万件から修正）



＊米非農業部門労働生産性（第3四半期・確報値） 22:30

結果 4.9％

予想 4.9％ 速報 4.9％（前期比年率）



＊単位労働コスト(第3四半期・確報値）

結果 -1.9％

予想 -1.9％ 速報 -1.9％（前期比年率）



＊米耐久財受注（11月・改定値） 0:00

結果 5.3％

予想 N/A 速報 5.3％（前月比）

結果 0.4％

予想 N/A 速報 0.5％（除輸送・前月比）



＊米製造業受注（11月）

結果 2.7％

予想 1.6％ 前回 -1.2％（-1.3％から修正）（前月比）



【カナダ】

＊国際商品貿易（11月）22:30

結果 -22.0億カナダドル

予想 N/A 前回 -4.0億カナダドル（-5.8億カナダドルから修正）



【発言・ニュース】

＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.018％（WI：4.014％）

応札倍率 2.45倍（前回：2.51倍）



＊トランプ大統領

・次期ＦＲＢ議長候補は来週発表する予定。

・金利は２－３％ポイント引き下げるべきだ。

・プーチン大統領はキーウへの攻撃を１週間停止することに合意。

・関税はさらに引き上げられる可能性があるが、われわれは非常に寛大に対応。

・ベネズエラ領空再開を指示。

・米国民は安全にベネズエラに行けるようになる

・米国は現在、日本より多くの鉄鋼を生産している。

・民主党と協議している。

・民主党も政府閉鎖は望んでいない。

・できれば政府機関閉鎖は回避したい。

・フォードとＧＭは過去最高の業績。

