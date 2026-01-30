ダウ平均は小幅続伸 マイクロソフトの決算嫌気＝米国株概況
NY株式29日（NY時間16:22）（日本時間06:22）
ダウ平均 49071.56（+55.96 +0.11%）
S＆P500 6969.01（-9.02 -0.13%）
ナスダック 23685.12（-172.33 -0.72%）
CME日経平均先物 53430（大証終比：+120 +0.23%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅に続伸。上昇して始まったものの、途中で下げに転じた。本日はＩＴ・ハイテク株に売りが強まり、ナスダックが大幅安となる中、ダウ平均も上げを維持できなかった模様。ただ、終盤にプラス圏に浮上している。
ＩＴ・ハイテク株の下げについてはマイクロソフト＜MSFT＞の決算を受けての大幅安が重しとなった。アジュール部門が３８％増と予想範囲内に留まったほか、クラウド部門の粗利益率は６７％と前年から低下。注目の資本支出が過去最高に達し、ＡＩ投資の成果が出るまで想定よりも時間がかかるとの懸念が広がっている。
同じくメタ＜META＞も決算を発表し、ポジティブな反応を示していたことから、序盤は相殺されていたが、次第に警戒感が強まったようで、他のＩＴ・ハイテク株にも広がっている。月末接近ということもあり、ポジション調整も重なっていたようだ。
一方、他のセクターへのローテーションの動きは見られ、不動産やエネルギーは上昇。
目先は、明日のつなぎ予算の期限切れを前に、米国土安全保障省（ＤＨＳ）の予算を巡って米議会が再び緊張しており、米政府機関の再閉鎖のリスクが高まっている。そのほか、イラン情勢の緊張が再燃。ただ、トランプ大統領は民主党と合意できるとの見通しを示していたが、米株式市場は警戒感をもって見ている。
メタ＜META＞が決算を受け上昇。広告収入が好調で売上高が予想を上回ったほか、予想を上回る第１四半期の売上高見通しを示している。通期の資本支出は予想以上の支出を見込んでいるが、懸念には繋がっていない模様。
サウスウエスト航空＜LUV＞が決算を受け時間外で上昇。通期の１株利益の見通しが予想を大きく上回ったことが好感されている。
ＩＢＭ＜IBM＞が決算を受け上昇。１株営業利益が予想を上回ったほか、売上高も予想を上回った。主力のソフトウェア部門が好調だった。
キャタピラー＜CAT＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＩ向けデータセンターに伴う電力需要の急増を背景に発電設備の需要が拡大し、予想を上回る利益を計上した。
カジノのラスベガス・サンズ＜LVS＞が決算を受け大幅安。マカオのプロパティＥＢＩＴＤＡが予想を下回ったことが嫌気された。シンガポールの好業績がマカオの弱さに掻き消された格好。
物流サービスのＣＨロビンソン・ワールドワイド＜CHRW＞が決算を受け上昇。売上高は予想を下回ったものの、世界的な貿易政策によるマクロの逆風がある中でも、１株利益は予想を上回ったことが好感された。
レアアース関連株が大幅安。トランプ政権が重要鉱物プロジェクトに対する最低価格保証計画から後退しているとの報道が嫌気された。
半導体製造装置のラムリサーチ＜LRCX＞が決算を受け上昇。本日はＩＴ・ハイテク株に売りが強まっていることから伸び悩んでいるものの、プラス圏を維持した。
空飛ぶタクシーのジョビー・アビエーション＜JOBY＞が大幅安。転換社債と普通株発行による増資計画を発表した。
ハネウェル＜HON＞が決算を受け上昇。１株利益が予想を上回ったほか、フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）も予想を上回った。通期のガイダンスも公表し、売上高見通しは予想を下回ったものの、１株利益の見通しは予想を上回っていた。
