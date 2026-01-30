米１０年債利回り低下 月末接近でポジション調整＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 月末接近でポジション調整＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25）

米2年債 3.559（-0.012）

米10年債 4.233（-0.010）

米30年債 4.855（0.000）

期待インフレ率 2.340（-0.016）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。序盤は上昇して始まったものの、途中から下げに転じている。特段の材料はなかったが、月末接近でポジション調整も出ていたようだ。



なお、この日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回り、直後は利回りも上げの反応を見せたものの、一時的な動きに留まっている。



２－１０年債の利回り格差は+６７（前営業日：+６７）。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.018％（WI：4.014％）

応札倍率 2.45倍（前回：2.51倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

