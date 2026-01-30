「トリリオンゲーム」最終11巻が本日発売！ ハルとガクによる1兆ドルゲームの結末は!?同日に「池上遼一短編集 こぶしざむらい」も発売
【「トリリオンゲーム」11巻】 1月30日 発売 価格：770円
完結！ハル＆ガク１兆＄ゲームの結末は！？
ガクはトリリオン社株を手放し、黒龍陣営に。
(C)稲垣理一郎、池上遼一／小学館
小学館は、マンガ「トリリオンゲーム」の11巻を1月30日に発売する。価格は770円。
本作は世界一のワガママ男・ハルとまじめなガクがゼロから起業し、1兆（トリリオン）ドルを稼いでこの世の全てを手に入れようとする物語。作画は池上遼一氏、原作は稲垣理一郎氏が手掛けており、アニメ化やTVドラマ化、映画化などを果たしている。
11巻は最終巻となり、ハルとガクがドラゴンバンクとの最終決戦に挑む姿が描かれている。
なお同日には、「トリリオンゲーム」が誕生するきっかけになった短編を含む「池上遼一短編集 こぶしざむらい」も発売される。
【「トリリオンゲーム」11巻あらすじ】
『トリリオンゲーム』最終刊が、1/30に発売です！！- 稲垣理一郎(リーチロー)💵🪨🏈 (@reach_ina) January 25, 2026
さまざまな漫画賞の受賞、目黒蓮さん主演でのドラマ化、アニメ化、劇場映画化と、たくさんの方の応援に支えられた作品でした。
誕生のきっかけになった短編を含む作品集も、同日発売。ぜひ読んでみてね！
ぼく原作で、かなり好きな読切です！ pic.twitter.com/tgDxOnSwdQ
ドラゴンバンクとの最終決戦に挑む
ハルとガク。
一方ハルは、新スタジアム設立を
利用して最後の大仕掛けを……！！
(C)稲垣理一郎、池上遼一／小学館