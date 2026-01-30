【「らーめん再遊記」14巻】 1月30日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の14巻を1月30日に発売する。価格は770円。

本作は「ラーメン発見伝」、「らーめん才遊記」と続いてきたラーメン×ビジネスマンガの最新作。ラーメン界の一大革新と一大ブームを牽引したカリスマ・芹沢の活躍が描かれる。

14巻は新章「作り手vs語り手」編として、醤油・味噌・塩ラーメンの三番勝負が開戦する。

“語り手”は“作り手”に勝てるのか！？

ラーメンを作る者と語る者。

「愛憎半ばする関係」である両者の

因縁とプライドを懸けた対抗戦が開幕！！

語り手陣営の外食コンサルタント・小宮山、

ラーメンユーチューバー・グルタ、

ラーメン評論家・有栖は、それぞれの思惑を抱えつつ、与えられたお題である醤油・味噌・塩ラーメン勝負の策を練る。

迎えた三番勝負当日、果たして勝負の行方は！？

そして、知り合い同士の戦いに、

今回は高みの見物を決め込んだはずの芹沢が……？

