ビルケンシュトックがブライダルブランド「ダニエル・フランケル」とコラボ

「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」が、ニューヨーク発のブライダルブランド「ダニエル・フランケル（DANIELLE FRANKEL）」とコラボレーションしたカプセルコレクションを2月12日に発売する。ビルケンシュトック 原宿コンセプトストアおよび公式オンラインストオアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

ダニエル・フランケルは、デザイナーのダニエル・フランケル・ハーシュ（Danielle Frankel Hirsch）が2017年に設立したブライダルブランド。「芸術性の高い構築美」を重視したウェディングドレスを展開している。

コレクションには、ホワイトカラーのリボンをあしらった「マドリッド（Madrid）」（12万6500円）とサテン生地にパールの装飾を施した「アリゾナ（Arizona）」（16万5000円）、クロスオーバーシルエットに沿ってパールが連なったデザインの「トゥルム（Tulum）」（16万5000円）をラインナップ。なお、「アリゾナ」は、ユニセックスで着用可能なブラックカラー（11万4400円）も用意する。

◾️ビルケンシュトック：公式オンラインストア