バウムが限定「サクラシリーズ」を体感できるポップアップを下北沢で開催

スキン&マインドブランド「バウム（BAUM）」が、数量限定ライン「サクラツリー」の発売を記念したポップアップイベントを、東京・下北沢の下北沢 BONUS TRACKで2月6日から8日まで開催する。入場は無料。

会場は施設内の2つのギャラリーで構成。ギャラリー1ではさくらの樹木の香りを表現したタペストリーを配した空間で、同ラインのハンドウォッシュやオードトワレを体験できるほか、商品の購入も可能。また、桜染の紐などのパーツを制作できるフレグランスオーナメントのワークショップも用意する。

ギャラリー2ではさくらの香りを視覚的に捉えるインスタレーションを展開。直木賞作家の西加奈子氏が書き下ろした掌編小説や、フランスのウジェニー・ブラジエ賞を受賞した小川糸氏によるエッセイを展示し、言葉を通じて香りの価値を提示する。

◾️Bloom Within - 内なるつぼみを咲かせる -

期間：2月6日（金）〜2月8日（日）11:00〜20:00 ※8日は17:30最終入場、18:00クローズ

所在地：GALLERY1 東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 中央棟1F、GALLERY2 東京都世田谷区北沢2-22-2・1

入場料：無料