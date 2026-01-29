「ディオール（DIOR）」が、フレグランス コレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」から、レザーの香りの新作オードゥ パルファン「キュイール サドル」（50mL 2万5300円、100mL 4万5100円、200mL 6万3140円、12mL×2本 1万1200円）を2月6日に発売する。

フレグランスにおける「レザー」は、独立した香調ではなく、ファセットやアコードを示す。起源は16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスによる香り付き手袋の流行に遡り、南仏グラースの手袋職人兼調香師が発展させた。後に革製品への課税などにより、彼らはフレグランス製造へと転じ、19世紀にはグラースが香水の世界的な中心地となった。現在は、規制による天然原料の代替や合成香料の進化により、柔らかなスエードからタール、フローラルまで、多様なレザーノートの表現が可能になった。

キュイール サドルは、ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）が調香を担当。2000年代初頭にジョン・ガリアーノ（John Galliano）がデザインした「サドル」バッグの大胆なスタイルを香りに落とし込み、合成香料を用いて、モダンで意外性のあるレザー フローラルのコンポジションに仕上げた。レザー アコードの持つ、スモーキーで濃厚かつ動物的なセンシュアリティを現代的に解釈し、フローラルのファセットを取り入れることで、持続性がありながらも軽やかで、柔らかさと明るさを演出した。

クルジャンは、「焦がしたようにスモーキーでウッディなアコードでクラシックな印象を与えながらも、全く予想外の軽やかなタッチで五感を驚かせ、喜びを与える、だまし絵のようなレザーフレグランスを創りたいと考えました。サドルバッグのようにボディラインに沿い、肌を優しく撫でるこのフレグランスは、レザーとのセンシュアルで自然な出会いをもたらし、溶け込むような一体感がありながら、まとう人の個性を広げます」と語る。

オードゥ パルファンの発売に合わせ、フレグランス用のスリーブ（3万5310円）とキャップ（1万1660円）も限定で発売。ディオール クチュールの柔らかな色合いを彷彿とさせるペール トープ カラーを採用し、サドルバッグに着想したD型モチーフや曲線的なラインをあしらった。

