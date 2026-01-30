本日1月30日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」。

先週に引き続き“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザーが海上自衛隊の最新鋭イージス艦「まや」にテレビ初潜入！艦隊を守る最後の砦となる最強装備や「まや」が誇るスペシャリスト隊員を前にカズレーザーも圧倒される？

30年以上美しい体形を維持し続けている美のカリスマ・RIKACOの新企画「RIKACOハウス」が始動！体形に悩む女性たちが3週間の共同生活を送りつつ、身も心も美しくするRIKACOの生活習慣を叩き込む！その驚きの成果とは!?

スタジオには現在公開中の映画『架空の犬と嘘をつく猫』で主演を務める高杉真宙、木曜ドラマ「身代金は誘拐です」に出演中の磯山さやか、紅白歌合戦にも初出場し勢いにのる日本発のグローバルグループ&TEAMのKが登場。女性たちに向けたRIKACOの心に刺さる鋭いメッセージに高杉も思わず「画面越しでも正座したくなりました」と緊張が走る！女性たちの「RIKACOハウス」共同生活のVTRを見たKは「僕も毎日、白湯か温かいお茶を飲む。習慣づければ楽になる」と共感！

■“自衛隊に取り憑かれた”カズレーザー

機敏な動きと迫力に圧倒される「まや」最後の砦となる超高性能装備「ファランクス」、整備された医療設備などをカズレーザーが次々と見学。その装備の大迫力や屈強な隊員たちの姿にカズレーザーも思わず「すげぇ〜！」と驚嘆！

■新企画“沸騰RIKACOハウス”

それぞれ体形に悩みをもつSTU48・森末妃奈、グラビアアイドル・田中ひなこ、YouTuber・やまちかが3週間の共同生活を送りながら、無理なく美しい体形を保つRIKACOと同じ生活を実践。ただ痩せるだけでなく、考え方まで美しくしてしまうRIKACOからの厳しい言葉に参加者たちも思わず涙が…！果たして3週間でどこまで痩せることができるのか？