交際前に最低限チェックすべき。彼氏にしない方がいい男性の「特徴」
第一印象は良くても、仲を深めるにつれてどんどん印象の悪くなってしまう男性っているはず。
「もし、こういう男性を彼氏にしてしまっていたら…」と考えると居た堪れなくなってしまうものです。
そこで今回は、交際前に最低限チェックすべき、彼氏にしない方がいい男性の「特徴」を紹介します。
キレやすい
キレやすい男性は彼氏にしないほうがいいタイプと言えます。
そういう男性は感情的になって周りが見えなくなったり、暴力的になったりなど、手に負えなくなってしまうことがあるので、身も心も傷つけられてしまう可能性が高いでしょう。
借金がある
借金があるようなタイプの男性も彼氏にしない方がいいと言えます。
もちろん事業をやっていて借金を抱えているのとは別の話です。
酔うと人格が変わる
お酒に酔うと人格がまるっきり変わってしまう男性とも交際を避けた方がいいでしょう。
どんなに普段は穏やかな性格で優しくても、お酒を飲むと攻撃的な性格になってしまう男性は少なくなく、しかもその記憶がないというケースも。
トラブルの種になりかねませんし、被害者になる恐れもあります。
もし今回紹介した特徴に気付いたなら、その男性と関わるにしても必要最低限にして、無用なトラブルに巻き込まれないように注意してくださいね。
🌼幸せな恋なんて本当にあるの？ダメンズばかり引き寄せる女性とは