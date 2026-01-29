２週間で体重70kg→61kgに減量成功。お腹が空いたらサラダを食べる【簡単ダイエット】
ダイエットの正攻法と言えばヘルシーな食生活と適度な運動を数ヶ月に渡って行うこと。でも「できることなら今すぐ痩せたい」という方は少なくないはず。そこでチェックしておきたいのが、韓国の人気YouTuber・BJユムデンがわずか２週間で約10キロ減量成功した短期集中ダイエットです。
サラダを食事の中心にして、塩分＆糖分を極力カットする
２週間に及ぶダイエットの中心となったのが食事管理。お腹が空いたら１日に何度でも“生野菜のサラダ”を食べ、しかも余計なカロリーを摂らないようにノンドレッシングという徹底ぶりでした。
このようにかなり過酷な食生活のように思えますが、ダイエットを開始して３日目からは胃が小さくなったのか、「お腹があまり空かなくなった」と振り返る彼女。最初は１日６回も食べていたサラダも、１週間程で１日３回くらいに落ち着いてきたそうで、最初の週で体重がグッと落ち、２週目以降は体重の減少は落ち着いたそうです。そして、肝心のダイエット後ですが、元の食生活に戻していけるように体重の変動をチェックしながらご飯の量を慎重に増やしていったそうで、そのおかげで「リバウンドも出ていない」と言います。
ただし、サラダをとにかく食べる、塩分や糖分を極力カットするので単に真似するのは健康面で悪影響も考えられます。もし真似するときは、自身の体調と相談しながら実施するようにしてくださいね。
