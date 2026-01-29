モテないのはなぜ？ 評判は良いのに「彼氏ができない女性」の特徴
「いい子」と評判なのに、なぜか彼氏ができない女性っているはず。
でも、本当に彼氏が欲しいなら、何か改善すべき点があるということです。
そこで今回は、評判は良いのに「彼氏ができない女性」の特徴を紹介します。
やりたいことに全力を注いでいる
自分のやりたいことに全力を注いでいる女性は、なかなか彼氏ができないでしょう。
そういう女性は夢中になっていることに全意識を傾けてしまうので、男性からアプローチされても気付かないことも…。
男性と関わることが少ない
女性の交友関係は大切にするのに、あまり男性と関わりを持とうとしない女性も彼氏ができにくいと言えます。
そういう女性は女友達と一緒にいる時間が当たり前となってしまっているだけで、もしかしたら男性との交友関係ができると一気にモテ始めることも。
まずは男性と出会える場所に足を運んだり、男性を交えて食事に出かけたりなどして、男性との関わりをふたすことを意識しましょう。
男性に甘えることが苦手
男性に甘えたり頼ったりすることが苦手な女性も、彼氏ができにくい傾向があります。
自立していると言えば聞こえがいいですが、男性は女性から甘えられたり頼られたりするのを好むものなので、モテるためには男性に甘えた離頼ったりすることは必須。
自分でできることでも、まずは気になる男性がそばにいたら「手伝ってもらえない？」と頼んでみましょう。
彼氏が欲しいと思っているなら、ぜひ今回紹介したポイントを１つずつ克服していきましょうね。
