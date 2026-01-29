「私なら大丈夫」がいちばん危ない。不倫の罠にかかりやすい女性の共通点
「まさか自分が不倫するなんて思ってなかった」と感じる女性ほど、最初はただの相談相手や職場の先輩として関係が始まっていることが多いもの。実は不倫に発展するかどうかは、恋愛体質かどうかよりも、男性が仕掛ける距離の詰め方にどれだけ引き込まれやすいかで決まっていきます。
人の期待に応えようとする癖がある
頼まれると断れず、「私が支えなきゃ」と思ってしまうタイプは、男性の弱音や愚痴に寄り添ううちに特別な存在になりやすいでしょう。最初はただ話を聞いていただけなのに、気づけば感情の受け皿になってしまい、関係の境界線が曖昧になっていきます。
「私は理解してあげられる」と感じてしまう
家庭の不満や仕事の悩みを打ち明けられると、つい「彼の味方は私しかいない」と思ってしまうなら要注意。共感が強い人ほど、相手の立場に立ちすぎてしまい、不倫という形になっても「仕方がない関係」と自分に言い聞かせやすくなります。
好意を向けられると否定できない
褒められる、頼られる、特別扱いされる。その積み重ねで自己肯定感が満たされると、「今さら距離を取るのは冷たいかも」と感じてしまうことがあるかもしれません。そんな嫌われたくない気持ちが、断る選択を遠ざけ、気づけば関係が深まっていることも少なくありません。
不倫の罠にかかりやすいのは、恋にだらしない人ではなく、人に誠実で優しい女性がほとんど。でも、その優しさが自分を苦しめる関係に使われてしまうなら、守るべきは相手より自分の心です。 ※画像は生成AIで作成しています
