ぽっこりお腹を解消したい大人世代こそ実践。１日５回【体幹まで届く】簡単エクササイズ
お腹まわりが気になって運動しているのに、なぜか変化を感じにくい…。そんな大人世代の女性は少なくありません。その理由のひとつが、腹筋だけを動かして体幹まで使えていないこと。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ヘッド・ロールアップ】です。お腹を丸めて起き上がるシンプルな動きで、姿勢を支える筋肉まで同時に刺激でき、腰まわりの印象を内側から整えやすくなります。
ヘッド・ロールアップ
（１）背骨を真っ直ぐにして仰向けに寝て、ひざを立てて腰幅に脚を開く
（２）息を吸い、息を吐きながら両腕を伸ばしつつ上半身を起こし、息を吸いながら元に戻す
これを“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をしっかり得るためには「腹筋を意識してお腹から起き上がること」がポイント。実践中、首だけが起き上がっている状態にならないように注意しましょう。お腹を引き締めたいなら、がんばる回数より「どこに効かせているか」が大切。続けやすい形で、今日から習慣にしてみてください。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
