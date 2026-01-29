「なんだか腰まわりがもたつく…」40代・50代が見直すべき“トップスの裾処理”問題
トップスをアウトで着るとラクだけど、なんとなく全体が野暮ったく見える…。そんな違和感を覚える40代・50代は少なくありません。実はその原因、体型そのものよりも「裾の処理」にあることが多いのです。丈感やシルエットが今の体に合っていても、着方ひとつで重心が下がり、腰回りが大きく見えてしまうことも。まずは“隠し方”ではなく“整え方”を見直すことが、すっきり見えへの近道になります。
全部アウトは重心が下がり、腰まわりが大きく見えやすい
トップスをそのままアウトで着るスタイルは体型を隠せる反面、縦のラインが途中で分断されやすく、ウエスト位置が曖昧になりがちです。
特に腰骨より下まで丈があるトップスは、視線が下に集まり、結果として下半身が大きく見えてしまう原因に。きちんとした服を着ているのに「なんだか決まらない」と感じる場合、この重心の低さが影響しているケースも少なくありません。
前だけ・サイドだけの“部分イン”で縦ラインをつくる
すっきり見せたいときに取り入れたいのが、前だけを軽くインする着方や、サイドに少しだけ差し込む“部分イン”。ウエスト位置にさりげなく目線が集まることで、自然と重心が上がり、脚のラインもすっと長く見えやすくなります。全部インする必要はなく、あくまで形を整える感覚で十分。トップスの素材が柔らかいほど、無理なく取り入れやすいのも大人世代にはうれしいポイントです。
体型カバーは「隠す」より「流す」発想に
体型が気になり始めると、つい全体を覆う着こなしを選びがちですが、実はそれが逆効果になることもあります。腰まわりをすべて隠すよりも、縦のラインを意識して流す方が、結果的にすっきり見えやすくなるのです。
裾の処理を少し変えるだけで、同じトップスでも印象は大きく変わります。体型カバーは“隠すこと”ではなく、“バランスを整えること”が近道です。
トップスの裾をどう処理するかは、小さな工夫に見えて全体の印象を左右する大事なポイント。腰まわりが気になり始めたら、服を変えるより先に「着方」をアップデートしてみるのがおすすめです。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
