痩せにくいからこそ効率性重視で。１日２セット【お腹＆下半身を一気に引き締める】簡単習慣
なかなか痩せにくいお腹と下半身ですが、だからこそお腹、太もも、お尻、ふくらはぎなどを短時間で全体的に効率良く引き締めるエクササイズを習慣化したいところ。そこでおすすめの簡単エクササイズが【足上げクランチ】です。簡単に説明すると足を上げてクランチ（寝た状態から上半身を起こす腹筋運動）で、腹筋の下部、お尻、太ももなど下半身全体を一挙に鍛えることができます。
足上げクランチ
（１）仰向けに寝て、両脚と両腕を天井に向かってのばす
（２）両手を両足に近づけるようなイメージで上半身を上げていく
（３）床ギリギリになるまでゆっくりと上半身を下ろして（１）に戻る
これを10回繰り返して１セットとし、“１日あたり２セットを目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腕を動かすのではなく、お腹に意識を置いて上半身を持ち上げること」がポイント。また、「反動を使わずにゆっくりと筋肉を使っていくこと」もポイントです。息を吐きながら上半身を上げ、お腹をしっかりと凹ませて実践してくださいね。＜エクササイズ監修：齋藤涼太（パーソナルトレーナー協会“Trigger”理事長）＞