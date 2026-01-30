池井戸潤原作『俺たちの箱根駅伝』追加キャスト第4弾に杢代和人・林裕太・堀家一希・大原由暉が発表
大泉洋が主演する10月期の連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）で、箱根駅伝に挑む学生たちを演じる追加キャスト第4弾として、杢代和人（原因は自分にある。）、林裕太、堀家一希、大原由暉の出演が発表された。
【写真】第3弾キャストには菅生新樹・樋之津琳太郎・相馬理・山崎雄大・旭惟吹が発表
原作の同名小説は、日本の正月の風物詩となった箱根駅伝をテーマに作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の二つの大きな柱で描かれている。
学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、そしてそれを余すことなく伝えるため2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いを同時進行で描く。
追加キャストとして、明誠学院大学4年生・前島友介役にはダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」の杢代和人。山王大学2年生・倉科弾役は林裕太。調布大学4年生の佐和田晴役には堀家一希。西南大学2年生の和田風太役を大原由暉が演じる。
杢代演じる前島友介は、気が強く、優しすぎるキャプテンの隼斗を支えて共に箱根駅伝を目指した4年生。1年の時に箱根駅伝本選を走った箱根駅伝経験者。高校の時に母を亡くしている。
林演じる倉科弾は、陽気で熱血漢な関西出身の2年生。誰とでも言葉を交わし、場を盛り上げるムードメーカーで、チームや家族のためにも「箱根駅伝」を走りたいと強く願っている。底知れないスタミナがある選手だ。
堀家演じる佐和田晴は、素朴で物静かな青森出身の4年生。あまり感情を表に出さず言葉数も多くはないが、周囲をよく見ていて気配りもよくできる。青森の陸奥湾の荒れ狂う自然の中で走っていたので、悪天候に強い選手。
大原演じる和田風太は、負けても故障しても落ち込まず、常に前向きな姿勢でチームを盛り上げる2年生。横文字や難しい言葉が苦手で、監督の言葉が今一つ分からないときがある。攻めの姿勢で突っ込む大胆な走りが持ち味。
箱根駅伝に挑む学生たちを演じるキャスト18人は、数ヵ月にわたる本格的なトレーニングを経て本物のランナーと遜色ない身体を作り上げ、池井戸潤も驚く本格的な合宿を通じて強いチームワークを築き上げ、役柄さながらに互いに鍛え合って撮影に臨む。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月より放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■前島友介【明誠学院大学】役 杢代和人
初めて池井戸潤先生の作品に出演することができ、とても嬉しいです。今までも学生役をたくさん演じてきましたが、今回は箱根駅伝の選手。役作りでも専門的な陸上競技の知識やトレーニングが必要で、俳優としてもとても良い経験をさせていただいています。練習を始めた当初は自分のことで精いっぱいでしたが、日数を重ねるうちにみんなで鼓舞し合いながら走るようになり、心の距離が縮まっていくのを体感しています。今年の箱根駅伝を見ていても「命を共にする」というような、強い絆が確実に生まれているのを実感しました。ドラマ「俺たちの箱根駅伝」も皆さまに愛される作品になるべく、真摯に撮影に取り組んでいきます。ぜひ楽しみにしていてください。
■倉科弾【山王大学】役 林裕太
もともと陸上競技の長距離をやっていて今でもランニングが趣味ですし、その経験が生きる役にめぐり合えたのはすごく嬉しいです。今回はさらに、走ることがチームのためであり撮影のためでもあり視聴者の方へ届くものでもあると考えると、やりがいがすごくあります。役作りでも、みんなと話すことで自分の演じる倉科 弾のチームの中での立ち位置などを徐々につかんでいこうと思っています。池井戸潤先生の作品というプレッシャーはありますが、絶対にやりきりたいと思っています。
■佐和田晴【調布大学】役…堀家一希
出演が決まってもちろん喜びが大きかったのですが、原作の持つ重圧感とかを感じてプレッシャーもどんどん増えてきました。そんな中でみんなと顔を合わせてトレーニングをして、その成果が少しずつ見えていくにつれて、視聴者の方へ早くドラマを届けたいというワクワク感が増えて、いまはもう楽しみです！ チームのみんなが準備のために苦しいことをやっているのを知っているので、特に何か話さなくても勝手に繋がっていくものがあって。撮影もまだ長いですが、これからもチームワークはどんどん良くなっていくと思います！
■和田風太【西南大学】役…大原由暉
池井戸潤先生の原作で、誰もが見ている箱根駅伝が題材の作品に出演とあって重圧はすごくありましたが、とにかく全力で挑んでいこうと思いました。最初の頃はトレーニングもそれぞれって感じでしたが、日数を重ねるごとに、門が開くというか、懐に飛び込もうという気持ちになり、いろんな人に相談できるようになりました。今年、箱根駅伝の往路スタート地点へ観戦に行きまして、集まった観客の方々が敵味方関係なく声援を送っているのを間近で見て、テレビ画面に映っているものが全てじゃないと熱いものを感じました。
